Minecraft Legends получает хорошие оценки от критиков

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Minecraft Legends, игра в жанре экшн с элементами стратегии, недавно получила смешанные, но в основном положительные отзывы критиков. На данный момент игра имеет 74 балла на Metacritic для Xbox Series X (25 отзывов) и 69 для ПК (13 отзывов). OpenCritic также дает игре 74 балла, но в целом ее рекомендуют только 41% критиков.

Доступность и увлекательный игровой процесс являются одними из сильных сторон игры. Поклонники жанра оценят простоту освоения игровой механики, а новичкам понравятся локальные элементы. Кроме того, Minecraft Legends очень интересна, особенно благодаря кооперативному режиму и режиму PvP.

Однако есть в игре и некоторые недостатки. Режим кампании может казаться повторяющимся, существуют определенные жанровые ограничения и может быть некоторое несоответствие механике. Кроме того, разработчики склонны слишком сильно направлять игроков в принятии решений, что может показаться властным. Самый негативный отзыв критикует "неинтересный" ИИ, ограниченное поле зрения и другие мелкие детали.

Релиз Minecraft Legends запланирован на 18 апреля для ПК, PlayStation, Xbox и Switch.

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