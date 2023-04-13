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Вышел новый трейлер Diablo 4

1:32
Видеоигры

Blizzard Entertainment выпустила совершенно новый трейлер своей долгожданной ARPG Diablo 4. На этот раз трейлер посвящен демонстрации одного из игровых классов — Волшебницы. Благодаря ее мастерству магических заклинаний игроки могут ожидать широкий спектр разрушительных атак, когда игра наконец выйдет 6 июня 2023 года для ПК, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 и PlayStation 4. Ранее нам показали трейлер охотницы

Вышел новый трейлер Diablo 4

В последнем трейлере Diablo 4 компания Blizzard Entertainment дает игрокам возможность взглянуть на класс Волшебницы в действии. Этот класс специализируется на тайных искусствах, владея силой огня, льда и молнии, чтобы уничтожить своих врагов. С ее набором разрушительных заклинаний Волшебница может с легкостью сразиться с полчищами демонов, нежити и потусторонних монстров.

Что выделяет Волшебницу, так это ее способность направлять свои заклинания, чтобы нанести огромный урон по площади. Это позволяет ей сражаться с несколькими врагами одновременно, что делает ее отличным выбором для игроков, предпочитающих более стратегический стиль игры. Кроме того, она также может использовать защитные заклинания, чтобы защитить себя от входящих атак, что делает ее всесторонним классом, способным постоять за себя в любой ситуации.

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Diablo IV | Sorcerer Trailer
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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