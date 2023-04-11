Вышел новый трейлер Diablo IV

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Diablo 4, долгожданная ролевая игра от Blizzard Entertainment, которая только что выпустила новый трейлер, демонстрирующий один из игровых классов — Разбойницу.

Разбойница не новичок в Diablo 4, поскольку она уже была доступна в бета-версии игры. Однако в новом трейлере мы ближе познакомимся с этим неуловимым и смертоносным классом, который наверняка увлечет игроков, которым нравится быстрый и расчетливый игровой процесс.

Разбойница — мастер скрытности, использующий свои острые чувства и ловкость, чтобы незаметно перемещаться по самым темным уголкам мира. Ее точные удары могут нанести сокрушительный урон врагам, что делает ее грозной силой на поле боя. Быстрым движением запястья она может обрушить шквал атак, уничтожая врагов с расчетливой эффективностью.

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Diablo IV | Rogue Trailer