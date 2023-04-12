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Подписчики PlayStation Plus скоро потеряют доступ к 32 играм

3:09
Видеоигры

Если вы являетесь подписчиком PlayStation Plus, обратите внимание. Sony собирается удалить доступ к более чем 30 играм на платформе, оставив подписчикам лишь короткое время, чтобы насладиться ими. Список удаляемых игр обширен и включает в себя некоторые блокбастеры от первого лица, такие как Marvel's Spider-Man.

Подписчики PlayStation Plus скоро потеряют доступ к 32 играм

PlayStation Plus — это официальная служба подписки для PlayStation, которая предлагает участникам ряд преимуществ. Подписчики могут выбирать из трех различных уровней, включая PS Plus Essential, Extra и Premium. Подписчики PS Plus Essential могут ежемесячно получать доступ только к онлайн-контенту и нескольким играм, а подписчики Extra и Premium имеют доступ к обширной библиотеке игр.

Начиная с 16 мая Sony собирается закрыть доступ к 32 играм из уровней Extra и Premium. Это означает, что подписчики, купившие уровни, больше не будут иметь доступа к этим играм. 

Некоторые из наиболее значимых игр, которые будут удалены из PS Plus, включают Marvel's Spider-Man, которая считается одной из лучших приключенческих игр для PS5. Kingdom Come: Deliverance, ролевая игра, действие которой происходит в Королевстве Богемия в начале 15 века, также будет удалена. Другие известные игры включают две игры Metro, Metro: Last Light Redux и Metro 2033 Redux, Shenmue 3, KONA, римейк оригинальной Resident Evil, Left Alive, Dreamfall Chapters и другие.

Потеря доступа к такому количеству игр, несомненно, тяжелая потеря для геймеров PlayStation, но не все так плохо. Подписчики по-прежнему будут иметь доступ к некоторым замечательным играм, включая Meet Your Maker, Tails of Iron и Sackboy: A Big Adventure, на которые они смогут претендовать в апреле. Кроме того, ежемесячно к уровням Extra и Premium добавляются новые игры, поэтому у подписчиков не должно быть недостатка в играх.

Вот полный список игр, которые будут удалены из подписки:

  • Balan Wonderworld
  • Chocobo's Mystery Dungeon: Every Buddy!
  • Chronos: Before the Ashes
  • Deadlight: Director's Cut
  • Dreamfall Chapters
  • FlatOut 4 - Total Insanity
  • Graveyard Keeper
  • Homefront: The Revolution
  • How to Survive: Storm Warning Edition
  • Last Day of June
  • Left Alive
  • Kingdom Come: Deliverance
  • KONA
  • Marvel's Spider-Man
  • Marvel's Spider-Man: Game of the Year Edition
  • Metro 2033 Redux
  • Metro: Last Light Redux
  • Mighty No. 9
  • MX vs. ATV All Out
  • Pathfinder: Kingmaker - Definitive Edition
  • Pixel Piracy
  • Red Faction: Guerrilla Re-Mars-tered
  • Relicta
  • Resident Evil
  • Shenmue 3
  • Star Ocean: First Departure R
  • This War of Mine: The Little Ones
  • Tour de France 2021
  • TT Isle of Man: Ride on the Edge 2
  • Virginia
  • Windbound

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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