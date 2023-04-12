Если вы являетесь подписчиком PlayStation Plus, обратите внимание. Sony собирается удалить доступ к более чем 30 играм на платформе, оставив подписчикам лишь короткое время, чтобы насладиться ими. Список удаляемых игр обширен и включает в себя некоторые блокбастеры от первого лица, такие как Marvel's Spider-Man.
PlayStation Plus — это официальная служба подписки для PlayStation, которая предлагает участникам ряд преимуществ. Подписчики могут выбирать из трех различных уровней, включая PS Plus Essential, Extra и Premium. Подписчики PS Plus Essential могут ежемесячно получать доступ только к онлайн-контенту и нескольким играм, а подписчики Extra и Premium имеют доступ к обширной библиотеке игр.
Начиная с 16 мая Sony собирается закрыть доступ к 32 играм из уровней Extra и Premium. Это означает, что подписчики, купившие уровни, больше не будут иметь доступа к этим играм.
Некоторые из наиболее значимых игр, которые будут удалены из PS Plus, включают Marvel's Spider-Man, которая считается одной из лучших приключенческих игр для PS5. Kingdom Come: Deliverance, ролевая игра, действие которой происходит в Королевстве Богемия в начале 15 века, также будет удалена. Другие известные игры включают две игры Metro, Metro: Last Light Redux и Metro 2033 Redux, Shenmue 3, KONA, римейк оригинальной Resident Evil, Left Alive, Dreamfall Chapters и другие.
Потеря доступа к такому количеству игр, несомненно, тяжелая потеря для геймеров PlayStation, но не все так плохо. Подписчики по-прежнему будут иметь доступ к некоторым замечательным играм, включая Meet Your Maker, Tails of Iron и Sackboy: A Big Adventure, на которые они смогут претендовать в апреле. Кроме того, ежемесячно к уровням Extra и Premium добавляются новые игры, поэтому у подписчиков не должно быть недостатка в играх.
Вот полный список игр, которые будут удалены из подписки:
Читайте также:
Для Atomic Heart вышел патч 1.5.0.0
Трейлер The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom выйдет завтра
Новое обновление в Overwatch 2, похоже, сломало игру
Diablo 4 будет получать сюжетные обновления каждые три месяца
Call of Duty: Modern Warfare: что будет в боевом пропуске третьего сезона
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Финляндия обладает оружием, способным отражать баллистические ракеты России.