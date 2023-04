Подписчики PlayStation Plus скоро потеряют доступ к 32 играм

Если вы являетесь подписчиком PlayStation Plus, обратите внимание. Sony собирается удалить доступ к более чем 30 играм на платформе, оставив подписчикам лишь короткое время, чтобы насладиться ими. Список удаляемых игр обширен и включает в себя некоторые блокбастеры от первого лица, такие как Marvel's Spider-Man.

PlayStation Plus — это официальная служба подписки для PlayStation, которая предлагает участникам ряд преимуществ. Подписчики могут выбирать из трех различных уровней, включая PS Plus Essential, Extra и Premium. Подписчики PS Plus Essential могут ежемесячно получать доступ только к онлайн-контенту и нескольким играм, а подписчики Extra и Premium имеют доступ к обширной библиотеке игр.

Начиная с 16 мая Sony собирается закрыть доступ к 32 играм из уровней Extra и Premium. Это означает, что подписчики, купившие уровни, больше не будут иметь доступа к этим играм.

Некоторые из наиболее значимых игр, которые будут удалены из PS Plus, включают Marvel's Spider-Man, которая считается одной из лучших приключенческих игр для PS5. Kingdom Come: Deliverance, ролевая игра, действие которой происходит в Королевстве Богемия в начале 15 века, также будет удалена. Другие известные игры включают две игры Metro, Metro: Last Light Redux и Metro 2033 Redux, Shenmue 3, KONA, римейк оригинальной Resident Evil, Left Alive, Dreamfall Chapters и другие.

Потеря доступа к такому количеству игр, несомненно, тяжелая потеря для геймеров PlayStation, но не все так плохо. Подписчики по-прежнему будут иметь доступ к некоторым замечательным играм, включая Meet Your Maker, Tails of Iron и Sackboy: A Big Adventure, на которые они смогут претендовать в апреле. Кроме того, ежемесячно к уровням Extra и Premium добавляются новые игры, поэтому у подписчиков не должно быть недостатка в играх.

Вот полный список игр, которые будут удалены из подписки:

Balan Wonderworld

Chocobo's Mystery Dungeon: Every Buddy!

Chronos: Before the Ashes

Deadlight: Director's Cut

Dreamfall Chapters

FlatOut 4 - Total Insanity

Graveyard Keeper

Homefront: The Revolution

How to Survive: Storm Warning Edition

Last Day of June

Left Alive

Kingdom Come: Deliverance

KONA

Marvel's Spider-Man

Marvel's Spider-Man: Game of the Year Edition

Metro 2033 Redux

Metro: Last Light Redux

Mighty No. 9

MX vs. ATV All Out

Pathfinder: Kingmaker - Definitive Edition

Pixel Piracy

Red Faction: Guerrilla Re-Mars-tered

Relicta

Resident Evil

Shenmue 3

Star Ocean: First Departure R

This War of Mine: The Little Ones

Tour de France 2021

TT Isle of Man: Ride on the Edge 2

Virginia

Windbound

