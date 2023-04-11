Новое обновление в Overwatch 2 похоже, сломало игру

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Запуск последнего обновления Overwatch 2 взбудоражил сообщество появлением 4-го сезона и долгожданного Ткача Жизни. Однако игроки быстро обнаружили проблемы с системой подбора игроков, даже в однопользовательских режимах, таких как тренировочный полигон. Длинные очереди, ошибки подключения и попытки начать матчи разочаровали игроков и заставили их искать решение.

Одна из вероятных причин проблем с матчмейкингом в Overwatch 2 связана с капитальным ремонтом соревновательного ранга в 4-м сезоне. Blizzard внесла изменения в систему подбора игроков, чтобы отдавать приоритет группированию игроков, которые ближе по уровню навыков. Хотя это было предназначено для создания более сбалансированных матчей, это привело к увеличению времени ожидания в очереди и ошибкам подключения для многих игроков. В результате игроки выразили свое разочарование по поводу своего рейтинга и окончательных наград, обратившись в социальные сети, чтобы выразить свое недовольство. Даже когда игрокам удается обойти очередь, игра часто не может начать матч из-за проблем с подключением, что приводит к разочаровывающему циклу повторных попыток.

Организация матчей была постоянным источником споров в Overwatch 2, несмотря на усилия, предпринятые в третьем сезоне для решения ключевых проблем. Многие игроки считают, что текущее состояние системы подбора игроков неприемлемо для многопользовательской игры такого уровня. Blizzard, к их чести, открыто рассказала о продолжающейся разработке Overwatch 2 и о своей приверженности исправлению недостатков игры. Тем не менее, игроки с нетерпением ждут решения проблем с матчмейкингом, которые сохранялись в 4-м сезоне.

Blizzard активно прислушивалась к отзывам игроков, и одним из положительных изменений, произошедших в результате этого, стало удаление пулов карт в 4 сезоне. Эта система, которая так и не нашла своей основы ни в одной из двух частей Overwatch, была предмет раздора между игроками. Кроме того, изменения, внесенные в систему возрождения, получили широкое признание в сообществе с момента выпуска примечаний к патчу для 4-го сезона. Эти изменения показывают, что Blizzard предпринимает шаги для решения проблем игроков и улучшения игры.

Несмотря на проблемы с системой подбора игроков в Overwatch 2 в 4-м сезоне, после того, как серверы станут более стабильными, игроков ждут захватывающие изменения в игровом процессе. С удалением пулов карт и положительными изменениями в системе возрождения игроки могут рассчитывать на более приятный и сбалансированный игровой процесс. Overwatch 2 теперь доступен на различных платформах, включая ПК, PS4, PS5, Switch, Xbox One и Xbox Series X/S, и, поскольку Blizzard продолжает работать над решением проблем подбора игроков, игроки могут рассчитывать на улучшение общего игрового процесса в ближайшее будущее.

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Season 4 Battle Pass Trailer | Overwatch 2