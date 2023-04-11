Dead Island 2 наконец-то готов к релизу. С течением времени, прошедшим с момента ее первоначального анонса, системные требования к игре изменились, и важно понимать, какое оборудование вам понадобится, чтобы в полной мере насладиться игрой.
По словам издателя Deep Silver, более старых процессоров, таких как AMD FX-9590 или Intel i7-7700HQ, в сочетании с Radeon R9 480 или GeForce GTX 1060 будет достаточно для запуска игры с разрешением 1080p, если вы не стремитесь для частоты кадров выше 30 FPS.
Однако минимальные системные требования для Dead Island 2 теперь включают 10 ГБ ОЗУ, что немного выше рекомендуемых ранее 8 ГБ.
Более высокие настройки детализации требуют более мощного оборудования:
Естественно, если вы хотите прокрутить настройки детализации, вам понадобится более мощное оборудование. Вот полная разбивка, предоставленная издателем:
Минимальные системные требования:
Рекомендованные системные требования:
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