Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Экс-агент MI-6 Крук: Зеленский готов отдать Польше часть Украины ради помощи в захвате Крыма
Военкор Сладков предложил создать команды "охотников" за танками НАТО на Украине
Украинский националист спустя год в плену заявил, что оказался не нужен родной стране
EMPRESS взломала Assassin's Creed Valhalla Complete Edition
Канада передаст Украине очередной пакет военной помощи
Банк России решил ограничить "ипотеку от застройщика" с низкими процентами
Украинец рассказал, как обманывает россиян по телефону при поддержке СБУ
Под Петербургом упал воздушный шар с закреплённой на нём электронной аппаратурой
РВ: боевик ВСУ рассказал о тяжёлом" бое с русскими — есть "двухсотые", много трёхсотых"

Опубликованы системные требования Dead Island 2

2:01
Видеоигры

Dead Island 2 наконец-то готов к релизу. С течением времени, прошедшим с момента ее первоначального анонса, системные требования к игре изменились, и важно понимать, какое оборудование вам понадобится, чтобы в полной мере насладиться игрой.

 

По словам издателя Deep Silver, более старых процессоров, таких как AMD FX-9590 или Intel i7-7700HQ, в сочетании с Radeon R9 480 или GeForce GTX 1060 будет достаточно для запуска игры с разрешением 1080p, если вы не стремитесь для частоты кадров выше 30 FPS.

Однако минимальные системные требования для Dead Island 2 теперь включают 10 ГБ ОЗУ, что немного выше рекомендуемых ранее 8 ГБ.

Более высокие настройки детализации требуют более мощного оборудования:
Естественно, если вы хотите прокрутить настройки детализации, вам понадобится более мощное оборудование. Вот полная разбивка, предоставленная издателем:

Минимальные системные требования:

  • ОС: Windows 10 64-битная;
  • ОЗУ: 10 Гбайт;
  • Процессор: AMD FX-9590/Intel Core i7-7700HQ;
  • Видеокарта: AMD Radeon RX 480/Nvidia GeForce GTX 1060;
  • Место на жестком диске: 70 Гбайт.

Рекомендованные системные требования:

  • ОС: Windows 10 64-битная;
  • ОЗУ: 16 Гбайт;
  • Процессор: AMD Ryzen 5 5600X/Intel Core i9-9900K;
  • Видеокарта: AMD Radeon RX 6600 XT/Nvidia GeForce RTX 2070 Super;
  • Место на жестком диске: 70 Гбайт SSD.

Читайте также:

В The Elder Scrolls 6 возможно будет мультиплеер

Cyberpunk 2077: Вышло обновление с трассировкой лучей Overdrive

Google оштрафовали на 32 миллиона долларов за нарушения на рынке мобильных игр

Для God Of War Ragnarok вышел новый патч

Анонс Mortal Kombat, возможно, состоится на этой неделе

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Двое русских солдат закидали гранатами толпу боевиков ВСУ

На видео попал момент, как два русских солдата атаковали целую толпу боевиков ВСУ.

РВ: двое российских военных пошли на штурм окопов ВСУ, забрасывая их гранатами
"РВ": Танк ВС РФ Т-72Б3 выдержал прямое попадание в лоб в Марьинке
Штурм Марьинки: танк Т-72Б3 выдержал прямое попадание в лоб
Украине предстоит кровавая битва за Крым, показывают спутниковые снимки
Пользователи Сети: "Пугачёва — предатель и хабалка"
Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Зеленский готов отдать Польше Западную Украину ради противостояния с Россией
"Такие люди сегодня в России не нужны" — Лайма Вайкуле поддержала Валерия Меладзе
Washington Post: украинцев охватила паника из-за новой волны мобилизации
Washington Post: украинцев охватила паника из-за новой волны мобилизации
Последние материалы
EMPRESS взломала Assassin's Creed Valhalla Complete Edition
Канада передаст Украине очередной пакет военной помощи
Банк России решил ограничить "ипотеку от застройщика" с низкими процентами
Украинец рассказал, как обманывает россиян по телефону при поддержке СБУ
Под Петербургом упал воздушный шар с закреплённой на нём электронной аппаратурой
Опубликованы системные требования Dead Island 2
РВ: боевик ВСУ рассказал о тяжёлом" бое с русскими — есть "двухсотые", много трёхсотых"
Депутат Госдумы РФ Бессараб посоветовала россиянам не удалять аккаунты с портала "Госуслуг"
МК: протоиерей Костромин объяснил смерти глумящихся над православием на Украине
РВ: боевики ВСУ в Бахмуте призвали Украину быть "готовой к худшему"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников