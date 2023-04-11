Опубликованы системные требования Dead Island 2

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Dead Island 2 наконец-то готов к релизу. С течением времени, прошедшим с момента ее первоначального анонса, системные требования к игре изменились, и важно понимать, какое оборудование вам понадобится, чтобы в полной мере насладиться игрой.

По словам издателя Deep Silver, более старых процессоров, таких как AMD FX-9590 или Intel i7-7700HQ, в сочетании с Radeon R9 480 или GeForce GTX 1060 будет достаточно для запуска игры с разрешением 1080p, если вы не стремитесь для частоты кадров выше 30 FPS.

Однако минимальные системные требования для Dead Island 2 теперь включают 10 ГБ ОЗУ, что немного выше рекомендуемых ранее 8 ГБ.

Более высокие настройки детализации требуют более мощного оборудования:

Естественно, если вы хотите прокрутить настройки детализации, вам понадобится более мощное оборудование. Вот полная разбивка, предоставленная издателем:

Минимальные системные требования:

ОС : Windows 10 64-битная;

: Windows 10 64-битная; ОЗУ : 10 Гбайт;

: 10 Гбайт; Процессор : AMD FX-9590/Intel Core i7-7700HQ;

: AMD FX-9590/Intel Core i7-7700HQ; Видеокарта : AMD Radeon RX 480/Nvidia GeForce GTX 1060;

: AMD Radeon RX 480/Nvidia GeForce GTX 1060; Место на жестком диске: 70 Гбайт.

Рекомендованные системные требования:

ОС : Windows 10 64-битная;

: Windows 10 64-битная; ОЗУ : 16 Гбайт;

: 16 Гбайт; Процессор : AMD Ryzen 5 5600X/Intel Core i9-9900K;

: AMD Ryzen 5 5600X/Intel Core i9-9900K; Видеокарта : AMD Radeon RX 6600 XT/Nvidia GeForce RTX 2070 Super;

: AMD Radeon RX 6600 XT/Nvidia GeForce RTX 2070 Super; Место на жестком диске: 70 Гбайт SSD.

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