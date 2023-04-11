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Call of Duty: Modern Warfare: Что будет в боевом пропуске 3 сезона

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Call of Duty: Modern Warfare 2 раскрыла содержимое долгожданного боевого пропуска третьего сезона. Поскольку игроки с нетерпением ждут нового сезона, Infinity Ward обещает интересные изменения в игре, включая новое оружие, скины операторов и уникальные награды. Ходят слухи о будущем франшизы Call of Duty, и 3-й сезон Modern Warfare 2 готов увлечь и развлечь игроков.

Call of Duty: Modern Warfare: Что будет в боевом пропуске 3 сезона

Согласно официальному блогу Call of Duty: Modern Warfare 2, боевой пропуск 3 сезона предложит игрокам сотни наград. Игроки могут выбрать один из двух вариантов ценообразования. Обычный боевой пропуск можно приобрести за 1100 очков, в то время как вариант Deluxe BlackCell предлагает эксклюзивный контент, пропуски 20 уровней, скины транспортных средств, оператора BlackCell, а также другие специальные награды. Кроме того, игроки, купившие стандартное издание боевого пропуска, получат доступ к двум новым персонажам, Валерии и Алехандро, которые вместе служили в мексиканском спецназе.

Одним из основных моментов 3-го сезона является введение нового оружия и скинов операторов. Игроки могут рассчитывать на снайперскую винтовку FJX Imperium и боевую винтовку Cronen Squall, которые обязательно добавят новые захватывающие игровые возможности. Более того, появятся новые скины операторов, которые позволят игрокам настраивать своих персонажей и выделяться на поле боя. Эти дополнения не только улучшат игровой процесс, но и предоставят игрокам свежий контент, который поможет им оставаться заинтересованными и мотивированными для прохождения боевого пропуска.

Важным дополнением к сезону 3 является функция автоматического выбора пути, предназначенная для упрощения использования боевого пропуска. Вместо ручной навигации по уровням игроки теперь могут автоматизировать наиболее эффективный путь с помощью этой функции. Это сэкономит время и усилия игроков, позволяя им сосредоточиться на игровом процессе и получении наград. Функция автоматического выбора пути — ценное дополнение, демонстрирующее стремление Infinity Ward улучшить игровой процесс в Call of Duty: Modern Warfare 2.

Боевой пропуск третьего сезона Call of Duty: Modern Warfare 2 обещает стать шагом в правильном направлении для игры. С введением нового оружия, скинов операторов и удобной функции автоматического выбора пути у игроков будет достаточно контента для изучения и удовольствия. Усилия Infinity Ward по учету отзывов игроков и выпуску регулярных обновлений заслуживают похвалы, поскольку они стремятся сделать игру свежей и увлекательной.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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