EMPRESS взломала Assassin's Creed Valhalla Complete Edition

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Известный хакер EMPRESS успешно взломала полную версию Assassin's Creed Valhalla и выложила бета-версию кряка в свой Telegram-канал. EMPRESS объявила о начале фазы бета-тестирования взломанной версии Assassin's Creed Valhalla Complete Edition, открытой для всех, кто уже загрузил чистые файлы игры на ПК. Учитывая ее опыт, процесс тестирования и исправления может занять чуть более двух дней, после чего ожидается появление пиратской копии полного издания Assassin's Creed Valhalla на крупных торрент-сайтах.

EMPRESS изначально не планировала взламывать Resident Evil 4 Remake, но из-за огромного спроса на игру она согласилась сделать это после завершения работы над Assassin's Creed Valhalla.

EMPRESS известна своими исключительными хакерскими способностями и приобрела известность в игровом сообществе благодаря своей способности взламывать даже самые сложные игровые защиты. Ее предыдущие успехи, в том числе взлом таких игр, как Hogwarts Legacy, сделали ее заметной фигурой в игровом мире.

Однако действия EMPRESS вызвали обеспокоенность по поводу влияния взлома игр на игровое сообщество и индустрию в целом. В то время как некоторые рассматривают ее взломы как способ бесплатного доступа к играм, другие утверждают, что это приводит к потере доходов для разработчиков и издателей игр, а также подрывает целостность игрового процесса для игроков.

С юридической и этической точки зрения взлом игр считается незаконным во многих юрисдикциях и нарушает условия обслуживания большинства издателей игр. Это поднимает вопросы о нарушении авторских прав, краже интеллектуальной собственности и нарушении цифровых прав. Кроме того, распространение взломанных игр на торрент-сайтах также может подвергнуть пользователей риску заражения вредоносными программами и другими угрозами безопасности.

Разработчики и издатели игр постоянно принимают меры для противодействия взлому игр и защиты своей интеллектуальной собственности. Это включает в себя реализацию мер по борьбе с пиратством, использование технологий управления цифровыми правами (DRM) и принятие юридических мер против хакеров и распространителей крэка. Тем не менее, непрекращающаяся битва между разработчиками игр и хакерами продолжает развиваться, и каждая сторона постоянно пытается перехитрить другую.

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