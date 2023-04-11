В The Elder Scrolls 6 возможно будет мультиплеер

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Фанаты The Elder Scrolls 6 с нетерпением ждут очередной эпической одиночной игры, которой славится серия. Тем не менее, недавнее объявление вакансий предполагает, что предстоящий выпуск может также включать многопользовательские функции. Имея за плечами десятилетия успешной разработки игр и публикации, Bethesda держит фанатов в неведении относительно The Elder Scrolls 6 с тех пор, как на E3 2018 был показан тизер-трейлер.

Между тем, объявление о вакансии от Zenimax намекает на возможность многопользовательского режима в The Elder Scrolls 6. В настоящее время компания набирает сотрудников на различные должности, в том числе на младшего дизайнера уровней. При рассмотрении объявления о вакансии одним из требований к потенциальным кандидатам является знание "3D игрового пространства и повествования", а также опыт работы со "строительным набором The Elder Scrolls". Однако больше всего внимания привлекло то, что кандидаты должны быть знакомы с "различными многопользовательскими играми с открытым миром".

Исходя из этого, можно предположить, что в TES6 могут быть некоторые многопользовательские аспекты. Конечно, проверить, правда это или нет, невозможно. Исторически сложилось так, что основные части серии были однопользовательскими, а Elder Scrolls Online специально разрабатывалась как многопользовательская игра. Однако это не обязательно означает, что Bethesda не будет исследовать варианты многопользовательской игры для игры.

Поскольку игровая индустрия продолжает развиваться, разработчики постоянно изучают новые способы улучшения игрового процесса. Многопользовательские игры приобрели огромную популярность, позволяя игрокам объединяться, соревноваться и сотрудничать с другими игроками со всего мира. Серия Elder Scrolls всегда была известна своим богатым, захватывающим геймплеем для одного игрока, но может ли The Elder Scrolls 6 потенциально включать многопользовательские функции, чтобы предложить поклонникам свежий и динамичный опыт?

Введение многопользовательских элементов в The Elder Scrolls 6 может дать несколько преимуществ. Прежде всего, это может дать игрокам возможность отправиться в приключения и исследовать огромный открытый мир Тамриэля со своими друзьями. Возможность объединяться и вместе проходить квесты, подземелья и испытания может создать совершенно новый уровень азарта и удовольствия для игроков.

Кроме того, многопользовательские функции могут повысить воспроизводимость игры. С добавлением многопользовательских элементов игроки могли использовать разные стили игры, стратегии и тактики в зависимости от их предпочтительной роли в группе. Это может привести к повышению реиграбельности, поскольку игроки могут захотеть попробовать разные подходы и комбинации со своими друзьями, каждый раз создавая уникальные и запоминающиеся впечатления.

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The Elder Scrolls VI – Official Announcement Teaser