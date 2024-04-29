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Гладкая и шелковистая: названы породы собак, которые обладают невероятной шерстью

Кинологи выделили породы собак с невероятной шерстью

1:56
Зоосфера » Собаки

Важный фактор при выборе домашнего животного — это внешний вид собаки, особенно их шерсть. Сегодня мы рассмотрим пять пород с уникальным и привлекательным "мехом".

Кинологи выделили породы собак с невероятной шерстью
Фото: Wikipedia by Andrew Vargas is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Афганская борзая

Эта порода — одна из самых старинных, первоначально использовалась для охоты в горах. Длинная шерсть афганских борзых помогала им выживать в холоде, хотя в настоящее время они больше не сталкиваются с такими условиями. Но длинный мех требует аккуратного ухода: регулярные купания, сушка феном и расчесывание, чтобы предотвратить образование колтунов.

Ши-цу

Название этой породы происходит от китайского слова, означающего "маленький лев" или "красивая собака", что отлично описывает их внешний вид. Уход за шерстью ши-тцу может быть сложным и дорогим, и хотя некоторые владельцы предпочитают подстригать собак для упрощения ухода, многие стараются сохранить их шерсть в натуральном состоянии.

Австралийский терьер

Эти собаки крупнее йоркширских терьеров и имеют длинную серебристую шерсть. Обладая такой красотой, было бы непростительно её стричь, поэтому будущим владельцам следует быть готовыми к сложному и дорогостоящему уходу.

Колли

Эта шотландская порода известна своим отличным характером и красивой густой длинной шерстью с белой оторочкой на груди. Колли бывают четырех окрасов: триколор, соболиный, рыжий и мраморный. Шерсть колли требует тщательного ухода, чтобы избежать образования спутанных комков.

Шотландский сеттер

Эта охотничья порода обладает красивой, струящейся шерстью, обычно черного цвета. Владельцы сеттеров должны регулярно вычесывать своих питомцев, чтобы поддерживать их внешний вид в идеальном состоянии.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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