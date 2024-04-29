Не добавляйте это в свой кофе: добавки, которые негативно повлияют на ваше здоровье

Кофе совместим не со всеми продуктами. В этой статье мы расскажем, что нельзя добавлять в кофе, чтобы не ухудшить своё здоровье.
Сахар влияет на вкус напитка на молекулярном уровне. Он не только маскирует горький вкус кофе, но и фактически изменяет молекулярную структуру напитка. В кофе нельзя добавлять сахар, сироп, сгущенное молоко, мороженое и мед, так как они могут привести к набору лишнего веса.
Даже мед не является хорошим заменителем сахара. Это фруктоза в чистом виде — вещество, которое не утоляет, а наоборот возбуждает аппетит. Сахар помешает вам ощутить истинный вкус вашей чашки кофе. Поэтому, если вы пьете вкусный, качественный кофе, лучше отказаться от сахара.
Эспрессо с апельсиновым соком может вызвать боль в желудке. Ведь и апельсиновый сок, и кофе являются продуктами с высокой кислотностью.
Кофе может стимулировать выработку желудочной кислоты, что может вызвать неприятные симптомы кислотного рефлюкса или изжоги. Не стоит пить кофе с лимоном натощак — это приведет к раздражению слизистой оболочки ЖКТ. Напиток противопоказан аллергикам, так как лимон является известным аллергеном.
Одуванчик имеет плохую репутацию сорняка, однако он издавна использовался как лекарственное растение для улучшения пищеварения и стимуляции аппетита.