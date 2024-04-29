Не добавляйте это в свой кофе: добавки, которые негативно повлияют на ваше здоровье

Кофе с лимоном может вызвать нарушения в работе ЖКТ

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кофе совместим не со всеми продуктами. В этой статье мы расскажем, что нельзя добавлять в кофе, чтобы не ухудшить своё здоровье.

Фото: unsplash.com by Афина Лам is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Почему не стоит добавлять сахар в кофе

Сахар влияет на вкус напитка на молекулярном уровне. Он не только маскирует горький вкус кофе, но и фактически изменяет молекулярную структуру напитка. В кофе нельзя добавлять сахар, сироп, сгущенное молоко, мороженое и мед, так как они могут привести к набору лишнего веса.

Даже мед не является хорошим заменителем сахара. Это фруктоза в чистом виде — вещество, которое не утоляет, а наоборот возбуждает аппетит. Сахар помешает вам ощутить истинный вкус вашей чашки кофе. Поэтому, если вы пьете вкусный, качественный кофе, лучше отказаться от сахара.

Можно ли пить кофе с соком

Эспрессо с апельсиновым соком может вызвать боль в желудке. Ведь и апельсиновый сок, и кофе являются продуктами с высокой кислотностью.

Кофе может стимулировать выработку желудочной кислоты, что может вызвать неприятные симптомы кислотного рефлюкса или изжоги. Не стоит пить кофе с лимоном натощак — это приведет к раздражению слизистой оболочки ЖКТ. Напиток противопоказан аллергикам, так как лимон является известным аллергеном.