Связь, которую невозможно выразить словами: роль кошачьих прикосновений в укреплении отношений с человеком

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Почему кошки трутся обо все, включая вас?

1:35
Зоосфера » Кошки

Вы входите в комнату, наполняете миску кормом, и направляетесь в спальню, чтобы переодеться. Не успев переступить порог, вы ощущаете знакомое прикосновение к ногам. Спустив взгляд, вы замечаете пушистую мордочку, мяукающую на вас.

Почему кошки трутся обо все, включая вас?
Фото: openverse.org by ~Sage~ is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

Вы садитесь на кровать, и ваш пушистый компаньон прыгает рядом, кладя голову вам на плечо. Почему он продолжает мяукать и тереться?

Вот несколько причин, по которым кошки мяукают и трутся обо все подряд.

Передача запахов — это причина номер один. У кошек, как и у большинства млекопитающих, есть запаховые железы. Они расположены на голове (губы, щеки, подбородок и лоб), подушечках лап, а также на спине и задней части тела. Когда кошка трется, через железы выделяются феромоны (естественные химические вещества), которые обозначают предмет, о который она трется, как "принадлежащий" ей.

Ваш котенок любит вас. Наряду с морганием глаз или помахиванием хвостом, он может обнять вас, прижавшись к вам головой. Они не только хотят взаимодействовать с вами, но и делают вам комплимент. Кошки обнимаются только тогда, когда они счастливы, и обнимают людей, которых они знают, любят и которым доверяют.

Ваша кошка хочет есть. Иногда кошки трутся, чтобы дать понять, что они голодны. Если они трутся о шкаф, где хранится их еда, это верный признак!

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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