Для God Of War Ragnarok вышел новый патч

1:32 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Студия Santa Monica недавно выпустила новый патч, направленный на исправление нескольких ошибок, обнаруженных в режиме «Новая игра+», который был недавно добавлен в игру.

Исправление проблем со снаряжением в НИ+:

Одно из заметных исправлений в последнем патче связано с оборудованием. Ранее игроки сталкивались с проблемой, из-за которой броню нельзя было улучшить выше 9-го уровня. Эта проблема была решена, и теперь игроки могут полностью улучшать эти наборы доспехов и максимально использовать их потенциал в бою.

Разрешение наград за выполнение квестов в НИ+:

Еще одно существенное исправление в патче касается квестов в НИ+. Некоторые игроки сообщали, что определенные квестовые ресурсы, такие как Эссенция Хель, не выдавались после завершения квестов в НИ+. Однако с последним обновлением эти ресурсы будут задним числом предоставляться игрокам, которые должны были получить их после выполнения квеста. Это гарантирует, что игроки смогут плавно продвигаться по своим квестам и использовать эти ресурсы для дальнейших улучшений.

Улучшения пользовательского интерфейса:

Последний патч также включает исправления, связанные с пользовательским интерфейсом (UI) и взаимодействием с пользователем (UX). Устранен редкий случай сбоя приложения в пользовательском интерфейсе, что привело к более плавному и плавному игровому процессу для игроков.

Читайте также:

Анонс Mortal Kombat возможно состоится на этой неделе

Nintendo подала в суд на человека, который "слил" артбук The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom в Сеть

Показали первые 11 минут геймплея Dead Island 2

Эксперты Digital Foundry оценили Overdrive mode в Cyberpunk 2077

Глава Riot Games сказал, что 2 сезон сериала "Аркейн" не выйдет в 2023

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.