Студия Santa Monica недавно выпустила новый патч, направленный на исправление нескольких ошибок, обнаруженных в режиме «Новая игра+», который был недавно добавлен в игру.
Одно из заметных исправлений в последнем патче связано с оборудованием. Ранее игроки сталкивались с проблемой, из-за которой броню нельзя было улучшить выше 9-го уровня. Эта проблема была решена, и теперь игроки могут полностью улучшать эти наборы доспехов и максимально использовать их потенциал в бою.
Еще одно существенное исправление в патче касается квестов в НИ+. Некоторые игроки сообщали, что определенные квестовые ресурсы, такие как Эссенция Хель, не выдавались после завершения квестов в НИ+. Однако с последним обновлением эти ресурсы будут задним числом предоставляться игрокам, которые должны были получить их после выполнения квеста. Это гарантирует, что игроки смогут плавно продвигаться по своим квестам и использовать эти ресурсы для дальнейших улучшений.
Последний патч также включает исправления, связанные с пользовательским интерфейсом (UI) и взаимодействием с пользователем (UX). Устранен редкий случай сбоя приложения в пользовательском интерфейсе, что привело к более плавному и плавному игровому процессу для игроков.
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