"Вы будете прекрасной мамой": Бузова с младенцем умилила поклонников

Ольга Бузова показала на видео процесс кормления малыша

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Ольга Бузова в своем Telegram-канале поделилась видеороликом с малышом. Она решила узнать у поклонников, подходит ли ей роль матери.

Фото: wikimedia.org by Окрас is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

Ольга Бузова заинтриговала подписчиков тем, что предстала на кадрах с ребенком, которого кормит из бутылочки. Фанаты звезды не стали скрывать, что из нее получилась бы отличная родительница.

При этом недавно, на концерте в Минске исполнительница обратилась к своей будущей свекрови и поблагодарила ту за воспитание сына.

"Спасибо, что так круто воспитали моего мужа. Ваши блинчики, ваша еда — самая вкусная, которую я когда-либо пробовала! С днем рождения, моя будущая любимая свекровь!" — внезапно выдала артистка на церемонии закрытия хоккейного сезона в Минске.

Ранее бывший возлюбленный Бони отреагировал на беременность звезды.