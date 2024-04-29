"Вы будете прекрасной мамой": Бузова с младенцем умилила поклонников

Певица Ольга Бузова в своем Telegram-канале поделилась видеороликом с малышом. Она решила узнать у поклонников, подходит ли ей роль матери.
Ольга Бузова заинтриговала подписчиков тем, что предстала на кадрах с ребенком, которого кормит из бутылочки. Фанаты звезды не стали скрывать, что из нее получилась бы отличная родительница.
При этом недавно, на концерте в Минске исполнительница обратилась к своей будущей свекрови и поблагодарила ту за воспитание сына.
"Спасибо, что так круто воспитали моего мужа. Ваши блинчики, ваша еда — самая вкусная, которую я когда-либо пробовала! С днем рождения, моя будущая любимая свекровь!" — внезапно выдала артистка на церемонии закрытия хоккейного сезона в Минске.
Ранее бывший возлюбленный Бони отреагировал на беременность звезды.
Одуванчик имеет плохую репутацию сорняка, однако он издавна использовался как лекарственное растение для улучшения пищеварения и стимуляции аппетита.