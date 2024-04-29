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Роман Ротенберг рассказал, какие проблемы сегодня есть в КХЛ: теряем звёзд и болельщиков

Тренер СКА Ротенберг призвал вернуть чистый хоккей в КХЛ

1:24
Спорт

Главный тренер СКА и сборной России Роман Ротенберг выразил своё недовольство судейством в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Тренер СКА Ротенберг призвал вернуть чистый хоккей в КХЛ
Фото: flickr.com by Chase N. from Marysville, WA, USA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Он указал на то, что когда главный арбитр был назначен в КХЛ, он заявил, что планирует убрать мелкие нарушения, что приведет к более зрелищному хоккею. Однако, по мнению Ротенберга, сейчас на практике происходит всё с точностью да наоборот.

Ротенберг предложил главному арбитру КХЛ выступить публично и заявить, что он поддерживает другой подход. Если он озвучил свою стратегию на совете директоров, то, возможно, стоит выступить еще раз и заявить о изменении этой стратегии.

Ротенберг сказал о том, что хоккей должен быть техничным, и игроки должны иметь возможность проявлять свое мастерство, не сталкиваясь с постоянными нарушениями. Он привел пример Владимира Ткачева из "Авангарда", который, по его мнению, не может показать больше ничего, даже если он очень талантливый игрок.

"Невозможно создать ничего этому игроку, каким бы он ни был мастеровитым, смысл платить такие огромные деньги ему, если правила игры в хоккей совершенно другие у нас в лиге. Тогда мы теряем звезд, спонсоров и болельщиков. Нам нужен чистный хоккей", — сказал Ротенберг в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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