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Ротенберг охарактеризовал свою работу тренером СКА: "Собаки лают, караван идёт"

Ротенберг сообщил, что думает о своей работе главным тренером СКА: "Всё возможно"

0:59
Спорт

Главный тренер СКА Роман Ротенберг выразил своё мнение о своей работе в команде с помощью лаконичного высказывания и поделился картинкой, на которой представлена статистика всех тренеров, работавших в петербургском клубе.

Ротенберг сообщил, что думает о своей работе главным тренером СКА: "Всё возможно"
Фото: commons.wikimedia.org by Hockeyguy hockeytown is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Собаки лают, караван идёт! Спасибо всем за поддержку! Вместе, всё возможно!" — написал Ротенберг в своём Telegram-канале.

Ротенберг занимает третье место по количеству побед в истории СКА, уступая только Николаю Пучкову и Борису Михайлову.

Роман Ротенберг был назначен главным тренером СКА 4 января 2022 года. Под его руководством команда одержала 126 побед и выиграла пять серий плей-офф в КХЛ. В прошлом сезоне СКА стал обладателем Кубка Континента за первое место в регулярном чемпионате.

Ротенберг также входит в тройку лучших действующих тренеров КХЛ по проценту побед.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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