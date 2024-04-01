Ротенберг охарактеризовал свою работу тренером СКА: "Собаки лают, караван идёт"

Ротенберг сообщил, что думает о своей работе главным тренером СКА: "Всё возможно"

0:59 Your browser does not support the audio element. Спорт

Главный тренер СКА Роман Ротенберг выразил своё мнение о своей работе в команде с помощью лаконичного высказывания и поделился картинкой, на которой представлена статистика всех тренеров, работавших в петербургском клубе.

Фото: commons.wikimedia.org by Hockeyguy hockeytown is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Собаки лают, караван идёт! Спасибо всем за поддержку! Вместе, всё возможно!" — написал Ротенберг в своём Telegram-канале.

Ротенберг занимает третье место по количеству побед в истории СКА, уступая только Николаю Пучкову и Борису Михайлову.

Роман Ротенберг был назначен главным тренером СКА 4 января 2022 года. Под его руководством команда одержала 126 побед и выиграла пять серий плей-офф в КХЛ. В прошлом сезоне СКА стал обладателем Кубка Континента за первое место в регулярном чемпионате.

Ротенберг также входит в тройку лучших действующих тренеров КХЛ по проценту побед.