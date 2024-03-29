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Ротенберг рассказал, как собирается поддержать юного хоккеиста, пострадавшего от рук террористов в "Крокусе"

Тренер СКА Ротенберг пообещал помочь юному хоккеисту, который пострадал во время теракта в "Крокусе"

1:09
Спорт

Главный тренер СКА Роман Ротенберг обратил внимание на молодого хоккеиста Илью Топлыгина, который оказался в эпицентре событий. Несмотря на серьёзные травмы, Илья проявил настоящий дух и желание вернуться на лёд.

Тренер СКА Ротенберг пообещал помочь юному хоккеисту, который пострадал во время теракта в "Крокусе"
Фото: commons.wikimedia.org by Hockeyguy hockeytown is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ротенберг напомнил, что мальчик был в "Крокус Сити Холле", когда туда ворвались террористы. Ребёнку с мамой, папой и сестрой удалось покинуть здание, однако, пытаясь скрыться, террористы намеренно наехали на Илью на машине.

В результате мальчик оказался в больнице с переломами и травмами, ему уже была проведена операция.

При этом маленький хоккеист рвётся на лёд, скучает по команде. Это дух и воля настоящего мужчины!

"Я не могу остаться в стороне — мы с игроками СКА обязательно постараемся навестить Илью лично. И, конечно, окажем ему не только моральную, но и материальную поддержку", — сказал главный тренер СКА в своём Telegram-канале.

Ротенберг добавил, что переведёт на лечение и восстановление мальчика лично от себя миллион рублей. Также игроки клуба привезут ребёнку хоккейные подарки, включая новую экипировку.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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