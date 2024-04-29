Аэропорт Пулково вводит временные меры: как упаковать багаж во время диагностики системы

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Аэропорт "Пулково" больше не принимает багаж в пищевой пленке

0:55
Туризм

Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге сообщил о начале временных технических работ по проверке багажной системы. В связи с этим, пассажирам, желающим самостоятельно упаковать свой багаж, необходимо будет воспользоваться услугами официальных упаковочных стоек.

Аэропорт "Пулково" больше не принимает багаж в пищевой пленке
Фото: openverse by jepoirrier is licensed under CC BY-SA 2.0

Компания-оператор аэропорта "Воздушные ворота Северной столицы" уточнила, что данные меры направлены на поддержание бесперебойной работы системы обработки багажа. Пассажирам предложены дополнительные места, где они могут воспользоваться услугами по упаковке багажа. Стоимость упаковки колеблется от 500 до 1500 рублей за каждый чемодан или сумку.

Не смотря на то, что эксперты ранее делали акцент на методах упаковки для путешественников, теперь все желающие защитить свои вещи должны будут обратиться к специализированным стойкам аэропорта.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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