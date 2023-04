Nintendo подала в суд на человека, который слил артбук The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom в сеть

Согласно сообщениям TorrentFreak, Nintendo подала иск против человека, который слил артбук Zelda: Tears of The Kingdom. Просочившийся артбук, состоящий из 200 страниц, появился в Интернете через Discord, а затем в середине февраля на Reddit. Хотя Discord удалил утечку после получения от Nintendo уведомления об удалении, похоже, что Nintendo предпринимает дальнейшие юридические действия.

Nintendo of America просит приложить предлагаемую повестку, которая обяжет Discord Inc. раскрыть личность, включая имя (имена), адрес (адреса), номер (номера) телефона и адреса электронной почты пользователя JustJulienOffic, который несет ответственность за размещение нарушающего авторские права контента, появившегося на следующем канале Discord канала Zelda: Tears of the Kingdom.

Nintendo подала иск в окружной суд Калифорнии, запрашивая информацию о пользователе Discord Julien#2743. Масштабы юридических мер, которые примет Nintendo, в настоящее время неясны, но Nintendo ранее демонстрировала свою позицию против утечек. В 2019 году после преднамеренной утечки страниц из руководства по стратегии Pokemon Sword and Shield Nintendo успешно подала в суд на двух человек, которые были оштрафованы на 150 000 долларов.

Релиз Zelda: Tears of the Kingdom запланирован на 12 мая 2023 года исключительно на Nintendo Switch.

