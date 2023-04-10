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Nintendo подала в суд на человека, который слил артбук The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom в сеть

1:39
Видеоигры

Согласно сообщениям TorrentFreak, Nintendo подала иск против человека, который слил артбук Zelda: Tears of The Kingdom. Просочившийся артбук, состоящий из 200 страниц, появился в Интернете через Discord, а затем в середине февраля на Reddit. Хотя Discord удалил утечку после получения от Nintendo уведомления об удалении, похоже, что Nintendo предпринимает дальнейшие юридические действия.

Nintendo подала в суд на человека, который слил артбук The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom в сеть

Nintendo of America просит приложить предлагаемую повестку, которая обяжет Discord Inc. раскрыть личность, включая имя (имена), адрес (адреса), номер (номера) телефона и адреса электронной почты пользователя JustJulienOffic, который несет ответственность за размещение нарушающего авторские права контента, появившегося на следующем канале Discord канала Zelda: Tears of the Kingdom.

Nintendo подала иск в окружной суд Калифорнии, запрашивая информацию о пользователе Discord Julien#2743. Масштабы юридических мер, которые примет Nintendo, в настоящее время неясны, но Nintendo ранее демонстрировала свою позицию против утечек. В 2019 году после преднамеренной утечки страниц из руководства по стратегии Pokemon Sword and Shield Nintendo успешно подала в суд на двух человек, которые были оштрафованы на 150 000 долларов.

Релиз Zelda: Tears of the Kingdom запланирован на 12 мая 2023 года исключительно на Nintendo Switch.

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The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Official Trailer #2
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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