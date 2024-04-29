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Учёные с помощью искусственного интеллекта объяснили феномен странных снов

Американские ученые выяснили, почему людям снятся странные сны

1:18
Наука

Американские исследователи обнаружили причину, по которой люди испытывают труднообъяснимые и странные сновидения.

Американские ученые выяснили, почему людям снятся странные сны
Фото: annakosali.com by Anna Kosali is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Учёные из Университета Тафтса считают, что такие сны помогают мозгу подготовиться к неожиданным ситуациям, с которыми он может столкнуться в будущем. Помощь в поиске ответа оказал искусственный интеллект.

До сих пор нет средств, которые позволили бы зафиксировать сновидения человека, что затрудняет понимание этого явления.

Эксперты рассматривают эту проблему через призму механизмов обучения искусственного интеллекта. Они отмечают, что при перегрузке информацией нейронные сети могут застрять в одном образе действия.

Манипулируя данными, учёные смогли заставить искусственный интеллект отклониться от привычной схемы поведения и принимать новые действия. Похожий процесс наблюдается и в человеческом мозге, в результате чего возникают сновидения.

Считается, что эти сны помогают мозгу поддерживать активность и готовность реагировать на неожиданные обстоятельства, учитывая, что повседневная жизнь часто предсказуема и монотонна.

Однако сновидения являются не просто побочным эффектом, а самостоятельным явлением, отмечают исследователи.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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