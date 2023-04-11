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Google оштрафовали на 32 миллиона долларов за нарушения на рынке мобильных игр

2:27
Видеоигры

Корейская комиссия по добросовестной торговле (KFTC) наложила штраф в размере 42,1 млрд южнокорейских вон (приблизительно 31,9 млн долларов США) на Google, американскую компанию, принадлежащую Alphabet Holdings, за участие в недобросовестной конкуренции на рынке мобильных игр путем блокирования выпуска мобильных видеоигр на конкурирующая платформа One Store. В заявлении, опубликованном во вторник, KFTC заявила, что с июня 2016 года по апрель 2018 года Google предлагал издателям размещение внутриигровой рекламы при условии эксклюзивного выпуска их игр в магазине приложений Google Play, "что нанесло ущерб доходам и стоимости One Store как локальная платформа для приложений".

Google оштрафовали на 32 миллиона долларов за нарушения на рынке мобильных игр

Речь шла о внутриигровой рекламе, которую корпорация предоставляла издателям в обмен на эксклюзивные выпуски игр в магазине приложений Google Play. Регулятор расценил это действие как подрыв позиций своего конкурента One Store, который является южнокорейским аналогом.

Действия американской корпорации по блокировке релизов игр в One Store препятствовали инновациям и наносили ущерб потребителям в магазинах приложений и секторе мобильных игр, говорится в постановлении KFTC. Сообщается, что в результате действий Google ее рыночная доля на местном рынке увеличилась с 80-85% до 90-95%, а рыночная доля ее конкурента One Store сократилась с 15-20% до 5-5%. 10%.

KFTC отметила, что это решение отражает усилия правительства по обеспечению справедливых рыночных условий. По данным комиссии, действия Google затронули издателей игр, таких как Netmarble, Nexon, NCSOFT и другие более мелкие компании.

В 2021 году KFTC оштрафовала Google на более чем 200 миллиардов вон (более 150 миллионов долларов) за блокировку модифицированных версий операционной системы Android. 

"Заблокировав выпуск игр в One Store, американская корпорация препятствовала инновациям, причиняя вред потребителям в магазинах приложений и секторе мобильных игр", — говорится в заявлении комиссии.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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