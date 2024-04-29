Секреты успешного дачника: 3 способа быстро подкормить деревья и кусты весной

Зачем нужно подкармливать деревья и кусты?

1:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие садоводы уделяют значительное внимание своим огородам, особенно овощным культурам. Они тщательно подготавливают почву перед посадкой, регулярно удобряют и поливают растения. В то время как сад часто может процветать сам по себе.

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На плодородных почвах деревья и кустарники могут достаточно долго обходиться без дополнительного питания, но на бедных почвах, таких как песчаные, торфяные и дерново-подзолистые, запас питательных веществ ограничен.

При создании нового сада почву в посадочных ямах щедро удобряют, добавляя перегной и комплексные минеральные удобрения. Этого обычно хватает на 2-3 года, но как только растения начинают плодоносить, необходимо регулярно подкармливать их.

Существует несколько способов подкормки деревьев и кустарников.

1. Самый простой способ подкармливания весной — рассыпание удобрений поверх снега. Этот метод используется для внесения аммиачной селитры. Гранулы удобрения рассыпаются вокруг ствола растений на талеющем снегу. С талой водой гранулы растворяются, обеспечивая почву питательными веществами.

2. Мульчирование. Плодовые и ягодные культуры выносят из почвы большой объём питательных веществ, который нужно ежегодно пополнять. Необязательно использовать для этого минеральные удобрения. Перегной содержит все необходимые макро- и микроэлементы.

3. Опытные садоводы вносят удобрения не в приствольный круг, а по проекции кроны. Корневая система деревьев и кустарников по площади примерно равна размеру кроны, у взрослых деревьев даже выходит за её пределы.