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Анонс Mortal Kombat возможно состоится на этой неделе

3:11
Видеоигры

Известный инсайдер под псевдонимом SonicFox, специализирующийся на утечках из игр Warner Bros, раскрыл предполагаемые сроки анонса новой игры от NetherRealm Studios. По словам SonicFox, разработчики официально представят Mortal Kombat 12 всего через несколько дней. Ожидается, что новости об игре появятся на этой неделе, и этот намек — не единственная подсказка, указывающая на нее.

Анонс Mortal Kombat возможно состоится на этой неделе

Внимательные геймеры заметили значительные обновления на официальном сайте Mortal Kombat. Пользователи утверждают, что сайт файтинга претерпел существенные изменения, и почти все страницы получили обновленный дизайн и структуру. Потенциально это может быть признаком того, что NetherRealm Studios готовится к предстоящему анонсу Mortal Kombat 12.

Поскольку подробностей о Mortal Kombat 12 по-прежнему мало, фанаты с нетерпением ждут, что может принести новая игра. Основываясь на предыдущих частях серии и отраслевых тенденциях, вот некоторые предположения о том, что мы можем ожидать от Mortal Kombat 12.

  • Улучшенная графика и визуальные эффекты. С каждой новой частью Mortal Kombat раздвигает границы графики и визуальных эффектов. Mortal Kombat 12, вероятно, продолжит эту тенденцию, предлагая еще более потрясающую графику и реалистичные модели персонажей, используя преимущества новейшего игрового оборудования.
  • Новые персонажи и вернувшиеся фавориты: Mortal Kombat всегда был известен своим разнообразным списком персонажей, каждый со своим уникальным стилем боя и особыми приемами. Поклонники могут ожидать сочетание новых персонажей и вернувшихся фаворитов, а также культовых фаталити.
  • Более глубокое повествование. В последние годы в файтингах все больше внимания уделялось повествованию, предлагая увлекательные одиночные кампании, раскрывающие предысторию и мотивацию персонажей. Ожидается, что Mortal Kombat 12 продолжит эту тенденцию, предоставив более глубокий и захватывающий сюжетный режим, который добавит глубины истории игры.
  • Усовершенствованный игровой процесс и механика: NetherRealm Studios всегда была известна своим вниманием к деталям и игровой механике в играх Mortal Kombat. Поклонники могут ожидать дальнейших улучшений игрового процесса и механики в Mortal Kombat 12, предлагая баланс между доступностью для новичков и глубиной для конкурентоспособных игроков.
  • Сетевые функции и соревновательная игра. В современном игровом ландшафте сетевые функции и соревновательная игра являются ключевыми аспектами любой успешной файтинг-игры. Mortal Kombat 12, вероятно, предложит надежные онлайн-функции, включая различные многопользовательские режимы, рейтинговые матчи и турниры, ориентированные на соревновательное игровое сообщество.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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