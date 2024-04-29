Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Модель Алеся Кафельникова вернулась в соцсети после восьмимесячного молчания
Британские эксперты: как не опоздать на пересадку между рейсами
Важность снижения скорости перед пешеходными переходами: рекомендации и правила
Прохор Шаляпин опубликовал фото женской руки с кольцом и удалил пост
Актриса Волкова появилась на красной дорожке ММКФ в платье Людмилы Гурченко
Телеведущая Бондарчук продемонстрировала фигуру в платье с разрезом
Киркоров во время шоу "Маска" назвал Стоцкую "любовью всей жизни"
Кристина Орбакайте без фильтров: новое видео показывает настоящую внешность певицы
Подготовка к лету: все о заботе тела
Привычки кошек, за которые стыдно их хозяевам: вы точно краснели перед гостями

Эксперты назвали странные привычки кошек

1:34
Зоосфера » Кошки

Даже наиболее благовоспитанные коты иногда проявляют привычки, вызывающие у их владельцев неловкость и заставляющие их смущённо смотреть в пол.

Эксперты назвали странные привычки кошек
Фото: pixabay.com by Ilona Ilyés is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Заинтересованы? Тогда расположитесь поудобнее, и мы расскажем о курьёзных котиных повадках, показывающих, что даже самые любимые нами животные не всегда так идеальны, как нам кажется.

Коты часто ведут себя как настоящие "таможенники". Им нравится осматривать сумки пришедших людей, вне зависимости от того, чьи это вещи — хозяина или гостя.

Если принято угощать гостей за столом, уставленным едой и напитками, вы можете заметить, как ваш кот жадно глядит на угощения. Из-за его привычки выпрашивать еду вам, возможно, придется извиняться перед гостями, хотя на самом деле ваш питомец уже плотно поел сегодня.

Некоторые кошки не только выпрашивают, но и любят демонстрировать свои "находки", притаскивая грязные вещи из корзины для белья в гостиную. Возможно, это связано с их чувствительным обонянием и привязанностью к запаху хозяина, но так или иначе, это может заставить владельца краснеть от стыда, когда питомец показывает гостям личные вещи.

Завершим список привычкой кошек оставлять свои волосы на чужих вещах. Когда гость оставляет одежду на стуле или диване, кошка может тут же подбежать к ней, чтобы обнюхать и "отметить" своим мехом. Вряд ли кто-то будет рад обнаружить на своём свитере слой кошачьих волос.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Знали ли вы, что этот сорняк настолько полезен? Используйте корень одуванчика для лечения и детокса

Одуванчик имеет плохую репутацию сорняка, однако он издавна использовался как лекарственное растение для улучшения пищеварения и стимуляции аппетита.

Уникальные свойства одуванчика для здоровья
Дезодоранты не приносят облегчения: как справиться с интенсивным потоотделением летом
Как бороться с интенсивным потоотделением без дезодорантов
Валиевой вручили на день рождения медаль из настоящего золота высшей пробы
Остановиться невозможно: что делать, если отказали тормоза на полной скорости
Фланги Авдеевки почти освобождены, ликвидирован спецназ ГУР Украины Дмитрий Плотников Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
Секреты упаковки: почему профессионалы предпочитают моторное масло в металлических банках
Истина о суррогатном материнстве для Пугачевой после 11 лет молчания
"Пробка" у Крымского моста: реальные цифры, советы и новые правила
"Пробка" у Крымского моста: реальные цифры, советы и новые правила
Последние материалы
Эксперты советуют оформлять страховку GAP при автокредите и для дорогих авто
Актриса Елизавета Арзамасова показала архивный снимок с коллегой Катей Старшовой
Диеты могут быть не эффективны из-за приёма лекарств
Почему дочь Виталия Гогунского, сыгравшего Кузю в "Универе", порвала с отцом общение
Этот сорняк приносит много хлопот
Перечислены лучшие удобрения для рассады
Цены на вино в России вырастут из-за увеличения ставки акциза
Понимание кошачьего поведения: разрушаем стереотипы
5 упражнений с мячом Bosu для всего тела
Важность пульсового давления в домашнем мониторинге: советы кардиолога
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников