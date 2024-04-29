Привычки кошек, за которые стыдно их хозяевам: вы точно краснели перед гостями

Эксперты назвали странные привычки кошек

1:34 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Даже наиболее благовоспитанные коты иногда проявляют привычки, вызывающие у их владельцев неловкость и заставляющие их смущённо смотреть в пол.

Фото: pixabay.com by Ilona Ilyés is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

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Коты часто ведут себя как настоящие "таможенники". Им нравится осматривать сумки пришедших людей, вне зависимости от того, чьи это вещи — хозяина или гостя.

Если принято угощать гостей за столом, уставленным едой и напитками, вы можете заметить, как ваш кот жадно глядит на угощения. Из-за его привычки выпрашивать еду вам, возможно, придется извиняться перед гостями, хотя на самом деле ваш питомец уже плотно поел сегодня.

Некоторые кошки не только выпрашивают, но и любят демонстрировать свои "находки", притаскивая грязные вещи из корзины для белья в гостиную. Возможно, это связано с их чувствительным обонянием и привязанностью к запаху хозяина, но так или иначе, это может заставить владельца краснеть от стыда, когда питомец показывает гостям личные вещи.

Завершим список привычкой кошек оставлять свои волосы на чужих вещах. Когда гость оставляет одежду на стуле или диване, кошка может тут же подбежать к ней, чтобы обнюхать и "отметить" своим мехом. Вряд ли кто-то будет рад обнаружить на своём свитере слой кошачьих волос.