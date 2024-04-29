52-летняя певица Кристина Орбакайте опубликовала видео, в котором она появилась без использования фильтров или ретуши.
Видео раскрыло возрастные изменения в её внешности, что стало неожиданностью для многих поклонников. Ранее фотографии Орбакайте часто демонстрировали гладкую кожу без видимых морщин, что породило слухи о возможной пластической операции.
Однако в новом видео становится очевидно, что артистка, как и многие другие знаменитости, использовала ретушь для сглаживания недостатков своей внешности.
Одуванчик имеет плохую репутацию сорняка, однако он издавна использовался как лекарственное растение для улучшения пищеварения и стимуляции аппетита.