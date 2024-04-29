Фанаты в шоке: Кристина Орбакайте показала своё истинное лицо в последнем видео

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Кристина Орбакайте без фильтров: новое видео показывает настоящую внешность певицы

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Шоу-бизнес

52-летняя певица Кристина Орбакайте опубликовала видео, в котором она появилась без использования фильтров или ретуши.

Кристина Орбакайте без фильтров: новое видео показывает настоящую внешность певицы
Фото: инстаграм аккаунт Кристины Орбакайте

Видео раскрыло возрастные изменения в её внешности, что стало неожиданностью для многих поклонников. Ранее фотографии Орбакайте часто демонстрировали гладкую кожу без видимых морщин, что породило слухи о возможной пластической операции.

Однако в новом видео становится очевидно, что артистка, как и многие другие знаменитости, использовала ретушь для сглаживания недостатков своей внешности.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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