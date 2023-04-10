Эксперты Digital Foundry оценили Overdrive mode в Cyberpunk 2077

1:32 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Официальный канал Digital Foundry опубликовал видео, в котором подробно разобрано обновление игры CD Projekt RED, основанное на использовании RTXDI (ReSTIR Direct Lighting) для прямого освещения и ReSTIR Global Illumination для непрямого освещения. Видео демонстрирует впечатляющие результаты этих технологий, которые значительно улучшают графическое воздействие в любом контексте, будь то плохо освещенные помещения или дневной свет. Особенно отмечается более реалистичный рендеринг теней. По словам экспертов, это самая амбициозная реализация трассировки лучей на данный момент.

Однако, стоит отметить, что активация новых видеонастроек может снизить частоту кадров, и для тестов использовалась Nvidia GeForce RTX 4090 с поддержкой DLSS 3.0, что позволяет увеличить частоту кадров до 90 фпс в режиме производительности, даже если она начинает с фпс. Результаты с использованием более ранней версии DLSS 2.0 на той же видеокарте оказались менее удовлетворительными, с остановкой на 59 фпс.

Тем не менее, команда экспертов отмечает, что и другие видеокарты семейства 4000 и некоторые из серии 3000 также могут воспользоваться преимуществами этого обновления, и тесты с ними будут проведены в ближайшие несколько дней.

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Cyberpunk 2077 Ray Tracing: Overdrive Technology Preview on RTX 4090