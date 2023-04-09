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Игрок нашёл секретную функцию новой брони в God Of War Ragnarok

1:59
Видеоигры

Поскольку God of War Ragnarok продолжает очаровывать игроков своей потрясающей графикой, захватывающим геймплеем и захватывающим сюжетом, фанаты с нетерпением исследуют каждый аспект игры, чтобы раскрыть ее секреты. Одно из таких открытий было сделано игроком, который наткнулся на необъявленную функцию, связанную с броней "Плащ черного медведя", которая добавила уникальный поворот во внешний вид Кратоса в игре.

Игрок нашёл секретную функцию новой брони в God Of War Ragnarok

Пользователь Reddit oJuuc, заядлый игрок в God of War Ragnarok, недавно сделал неожиданное открытие, связанное с доспехами "Плащ черного медведя". В сообщении, которое быстро набрало популярность среди игрового сообщества, oJuuc сообщил, что плащ меняет цвет в зависимости от поясной брони, которую носит Кратос. Эта, казалось бы, небольшая деталь оказывает существенное влияние на то, как Кратос визуально представлен в игре, добавляя к его внешности дополнительный уровень настройки.

God of War Ragnarok может похвастаться впечатляющим набором вариантов доспехов, которые игроки могут собирать и экипировать, чтобы настроить внешний вид Кратоса и улучшить его способности. В общей сложности доступно 27 различных доспехов, в том числе представленных в режиме "Новая игра плюс", у игроков есть широкий выбор для создания действительно уникального игрового аватара для легендарного главного героя.

Плащ черного медведя, который был представлен в режиме "Новая игра плюс" God of War Ragnarok, можно увидеть в трех разных цветах — зеленом, сером или черном — в зависимости от надетой на него поясной брони. Эта неожиданная особенность добавляет образу Кратоса свежий и динамичный элемент, позволяя игрокам экспериментировать с различными комбинациями и создавать индивидуальный стиль для своего персонажа.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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