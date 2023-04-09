EA выпустила финальный геймплейный трейлер Star Wars Jedi: Survivor

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Компания EA выпустила финальный игровой трейлер Star Wars Jedi: Survivor, подготовив почву для долгожданной игры, которая выйдет 28 апреля на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Действие этого сиквела происходит через пять лет после событий Fallen Order, после продолжающихся приключений молодого Кэла Кестиса. Поскольку предварительные заказы уже открыты, а команда разработчиков Respawn Entertainment стремится улучшить общее впечатление, трейлер игрового процесса предлагает захватывающий взгляд на улучшенную боевую систему, обширное исследование и захватывающее повествование, которые ждут игроков в этой новой части.

Команда Respawn Entertainment поставила перед собой задачу улучшить впечатления от Star Wars Jedi: Survivor во всех аспектах, от боевой системы до общей структуры. Трейлер игрового процесса демонстрирует несколько новых функций, в том числе разнообразные боевые стили, доступные главному герою, предлагая игрокам еще более увлекательный и многогранный игровой процесс. Аспекты исследования также расширены, с множеством миров для посещения и повествовательным сектором, который обещает погрузить не только фанатов Звездных войн, но и всех игроков.

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Star Wars Jedi: Survivor - Final Gameplay Trailer