Sony добавила ещё одну игру в Playstation Plus в апреле

0:42 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Sony незаметно добавила новую бонусную игру в линейку PS Plus Extra и Premium на апрель 2023 года, и это не что иное, как Anodyne. Без каких-либо официальных анонсов игра стала доступна бесплатно для подписчиков PS Plus Extra и Premium в PlayStation Store.

Anodyne — это приключенческая игра, которая предлагает игрокам исследовать и сражаться на природе, городских пейзажах, абстрактных пейзажах и подземельях, находящихся в подсознании человеческого разума, вдохновленная визуальным стилем 16-битной эпохи и сопровождаемая мечтательным, угрюмым саундтреком.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Anodyne – Launch Trailer | PS4