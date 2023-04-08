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Blizzard подверглась DDOS атаке

3:03
Видеоигры

Многие геймеры сообщают о проблемах с онлайн-функциями в играх Blizzard. Среди проблем, с которыми столкнулись игроки, были отключения, высокий пинг и долгое время входа в систему. Группа поддержки клиентов Blizzard в Северной Америке обратилась в Twitter, чтобы предоставить решения по устранению неполадок для пострадавших игроков. В конце концов проблема была идентифицирована как DDOS-атака, и Blizzard заявила, что активно работает над устранением проблемы.

Blizzard подверглась DDOS атаке

Команда поддержки клиентов Blizzard дала советы игрокам, у которых возникли проблемы с сервисом Battle.net. Решения по устранению неполадок включали проверку обновлений, перезапуск игры и сброс сетевых устройств. Кроме того, игрокам было рекомендовано избегать использования VPN или прокси-серверов и следить за тем, чтобы их настройки брандмауэра и антивируса не блокировали игру. Эти меры были направлены на то, чтобы помочь игрокам устранить сбои, вызванные DDOS-атакой, и вернуться к своим любимым играм.

Решение Blizzard объединить свои онлайн-сервисы в рамках Battle.net имеет как преимущества, так и недостатки. Положительным моментом является то, что Battle.net предоставляет геймерам беспрепятственный опыт, позволяя им легко объединяться с друзьями в сети и получать доступ к широкому спектру игр Blizzard. Однако недавняя DDOS-атака выявила уязвимость, связанную с наличием всех сервисов в одном месте. Одна атака может нарушить работу нескольких игр и доставить неудобства игрокам. В связи с этим возникают вопросы об эффективности консолидации как стратегии игровых онлайн-сервисов.

Чуть позже служба поддержки Blizzard подтвердила, что DDOS-атаки прекратились, и предложила игрокам снова попытаться войти в свои игры. Однако некоторые игроки продолжали сообщать о проблемах даже после их решения. Этот инцидент служит напоминанием о потенциальном влиянии DDOS-атак на игровые сервисы и необходимости принятия надежных мер безопасности. Это также подчеркивает важность диверсификации онлайн-сервисов, чтобы свести к минимуму сбои в работе в случае таких атак.

В будущем Blizzard, возможно, придется рассмотреть возможность внедрения дополнительных мер безопасности для защиты от будущих DDOS-атак. Это может включать развертывание передовых технологий обнаружения и смягчения угроз, а также распространение онлайн-сервисов на нескольких платформах для минимизации последствий сбоев. Хотя консолидация услуг может обеспечить удобство, она также сопряжена с рисками, и поиск правильного баланса между консолидацией и диверсификацией будет иметь решающее значение для обеспечения бесперебойного игрового процесса для игроков Blizzard.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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