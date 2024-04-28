Ипотечное кредитование в России: стабильность выдачи с господдержкой в апреле 2024 года

В апреле ожидается, что объем выдачи ипотечных кредитов с государственной поддержкой в России сохранится на уровне марта и превысит 320 миллиардов рублей, сообщает Банк России.
Материалы регулятора уточняют, что выдачи ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) по программам господдержки останутся стабильными.
Согласно информации Центрального Банка, в марте объем кредитов по этим программам вырос на 49% и достиг 325,6 миллиарда рублей, составив 72,8% от общего объема выданных ипотек.
Предварительные данные "Дом.РФ" показывают, что в первые три недели апреля было выдано ИЖК на сумму около 223 миллиардов рублей, что близко к показателю за аналогичный период марта, который составил 227 миллиардов рублей.
При этом выдача ипотечных кредитов на коммерческих условиях в апреле выросла менее значительно — на 5,4%, достигнув 119,6 миллиарда рублей, после роста в феврале на 41,9%.
За первый квартал 2024 года общий объем выданных ипотечных кредитов составил 1,052 триллиона рублей, что на 17,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было выдано ипотек на сумму 1,273 триллиона рублей.
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