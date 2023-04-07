MSI взломали — Хакеры требуют четыре миллиона долларов в качестве выкупа

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MSI подтверждает кибератаку и рекомендует клиентам загружать программное обеспечение только с официального сайта

Ведущая технологическая компания MSI стала жертвой кибератаки, поскольку хакеры потребовали выкуп в размере четырех миллионов долларов. Компания подтвердила атаку на свой веб-сайт и призвала своих клиентов загружать программное обеспечение и драйверы только с официального сайта. Хотя MSI не предоставила подробной информации об атаке, она упомянула, что хакеры не смогли существенно повлиять на ее бизнес-операции.

MSI сообщила, что только часть ее информационных систем пострадала от кибератаки. Однако компания успешно восстановила их функциональность, обеспечив минимальный перерыв в работе.

Хакеры из группы Money Message заявили, что украли 1,5 терабайт данных у MSI. Сюда входят исходные коды различного программного обеспечения и информация о структуре прошивки продуктов компании.

Хакеры потребовали от MSI выкуп в размере четырех миллионов долларов в обмен на то, что украденная информация не будет обнародована. Они установили крайний срок 16 апреля 2023 года, чтобы компания могла удовлетворить их требования. Если MSI не выполнит требования, хакеры пригрозили опубликовать украденную информацию.

MSI не сообщила, собирается ли она платить выкуп или нет. Однако компания серьезно относится к кибератаке и усердно работает над обеспечением безопасности своих информационных систем. Тем временем MSI советует своим клиентам сохранять осторожность и загружать обновления программного обеспечения и прошивки только с официального веб-сайта, чтобы снизить любые потенциальные риски.

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