Игрокам Overwatch не понравилось, что у нового героя слишком большой хитбокс

2:30 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

В популярном многопользовательском шутере Overwatch появится новый герой по имени Ткач Жизни. Как герой поддержки, он умеет исцелять товарищей по команде, а также обладает атакующими способностями, например "залп шипов" . Тем не менее, игроки выразили обеспокоенность по поводу его размера и хитбокса, а также отсутствия у него дополнительного здоровья или щита, ведь без этого Ткач жизни очень уязвимым для снайперов и фланкеров.

Основная роль Ткача жизни как героя поддержки — лечить и поддерживать своих товарищей по команде. У него есть Залп шипов, который он может использовать, чтобы развернуть атаку против врагов. Кроме того, у него есть уникальная способность под названием "Лепестковая платформа", которая позволяет ему создавать вертикальную платформу для своих товарищей по команде, предоставляя им повышенную мобильность на поле боя. Его способность "Хватка жизни" может притягивать товарищей по команде к себе, обеспечивая им защиту.

Одной из самых мощных способностей персонажа является его ультимейт, "Древо Жизни". При размещении Древо Жизни продолжает исцелять союзников в пределах своего радиуса действия, что делает его ценным инструментом для поддержки команды во время напряженных сражений.

Одной из проблем, поднятых игроками, является размер и хитбокс персонажа. В отличие от других героев в Overwatch, Ткач Жизни относительно высокий и имеет большие лепестки цветов на спине, что увеличивает размер его хитбокса. Это делает его легкой мишенью для снайперов и фланкеров, которые могут воспользоваться его большим хитбоксом, чтобы легче наносить ему урон.

Были проведены сравнения между Ткачом Жизни и другими героями с точки зрения размера и здоровья. Например, такие герои, как Раматтра и Королева Стервятников, которые примерно такого же размера, как Ткач Жизни, имеют 450 здоровья по сравнению показателем здоровья Ткача всего в 200 единиц. Даже маленькие герои, такие как Дзеньятта и Симметра, имеют щит, обеспечивающий им дополнительную защиту. Игроки обеспокоены тем, что размер и хитбокс персонажа в сочетании с его относительно низким здоровьем могут сделать его уязвимым и легко уничтожаемым врагами.

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