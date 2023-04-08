Примечания к патчу Overwatch 2 содержат запутанное исправление ульты Эш

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Последние примечания к патчу 4 сезона Overwatch 2 вызвали ажиотаж среди игроков. Казалось бы, невинное исправление ошибки, касающееся ультимативного заряда Эш, вызвало удивление, поскольку оно противоречит предыдущему патчу от 2019 года. Путаница вызвала дискуссии среди фанатов, и некоторые поставили под сомнение осведомленность Blizzard о механике их собственной игры.

Примечания к патчу для обновления 4-го сезона Overwatch 2 содержали один пункт, который привлек внимание зорких игроков. В нем говорилось: "Исправлена ошибка, из-за которой Эш могла использовать ульту, когда БОБ активен". Однако игроки быстро заметили, что это исправление противоречит патчу от 2019 года, который преднамеренно позволял Эш получать максимальный заряд, пока БОБ был активен. В патче 2019 года говорилось: "Исправлена ошибка, из-за которой Эш не получала абсолютный заряд, пока БОБ активен". Это несоответствие озадачило игроков, задававшихся вопросом, было ли это ошибкой или преднамеренной корректировкой баланса.

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