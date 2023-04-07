Capcom выпустит эксклюзивную коллекцию энергетических напитков Resident Evil 4 Remake

1:00 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Capcom, известная компания по производству видеоигр, снова объединилась с G-Fuel, ведущим производителем энергетических напитков, чтобы выпустить новый продукт, вдохновленный ремейком Resident Evil 4. Результатом этого сотрудничества стала коллекционная коробка ограниченного выпуска, которая включает банку со смесью, предназначенную для приготовления 40 порций энергетического напитка со вкусом Las Plagas, а также металлический шейкер с культовым изображением Resident Evil 4. Стоимость этого уникального набора составляет 59,99 долларов США, что эквивалентно ~5000 российским рублям.

Учитывая огромный успех Resident Evil 4 Remake, который уже был продан тиражом более 4 миллионов копий, ожидается, что это сотрудничество станет хитом, привлекающим как поклонников игры, так и любителей энергетических напитков.

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