В Resident Evil 4 Remake появились микротранзакции

1:38 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Resident Evil 4 Remake, широко популярная игра, проданная тиражом более 4 миллионов копий, представила новый режим под названием "Наемники" в качестве бесплатного обновления. Однако вместе с этим обновлением игроков ждал еще один сюрприз — возможность улучшать свое оружие за реальные деньги.

Теперь у игроков есть возможность покупать купоны для "особых улучшений". Всего для покупки доступно 11 различных типов купонов, каждый из которых содержит разное количество валюты. Эти купоны предоставляют игрокам доступ к эксклюзивным улучшениям оружия независимо от уровня, а также делают остальные улучшения бесплатными. Эти купоны будут добавлены в меню сокровищ и будут доступны во всех файлах сохранения. Всего игроки могут приобрести 23 купона по цене около 56 долларов.

Мартовский релиз Resident Evil 4 Remake на ПК, PlayStation и Xbox Series дал игрокам возможность вывести свой арсенал на новый уровень. Имея возможность покупать купоны для специальных улучшений, игроки теперь могут улучшать свое оружие ранее недоступными способами.

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