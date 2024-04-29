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Секреты сохранения молодости доступные каждому

Техники сохранения молодости доступные каждому

3:00
Моя семья » Красота и стиль

Молодость — это свежесть, цветущий вид, сияющая кожа и яркие глаза. Именно такой женщине хочется оставаться, как можно дольше. В этом помогут несложные anti-age секреты, которые не требуют больших затрат или усилий, зато заставят выглядеть значительно моложе.

Техники сохранения молодости доступные каждому
Фото: Wikipedia by NEALE HAYNES is licensed under CC BY 2.0

Больше спите. Сколько бы доктора ни говорили о пользе сна и режима дня, этот простой и действенный секрет молодости используют далеко не все. А зря! По статистике, полноценный восьмичасовой сон убережет от появления лишнего веса, избавит от пигментации на коже. А если вы найдете полчаса для дневного сна, то сердце и сосуды начнут работать лучше, влияя на все состояние организма.

Сходите к офтальмологу. Постоянный прищур делает лицо старше, заставляя появляться морщинки в уголках. Вместо укола ботокса обратитесь к врачу за рецептом на стильные очки или линзы, а в течение дня выполняйте гимнастику для глаз. Чтобы сохранить зрение и не щуриться, включите фильтр синего света на смартфоне, а работая за компьютером, каждый час делайте перерыв на 10-15 минут.

Двигайтесь. Речь идет даже не о постоянных тренировках, а о небольшой активности в течение дня. Если у вас сидячая работа, поставьте таймер и каждые полчаса вставайте из-за стола. Пройдитесь, потянитесь, прогуляйтесь по лестнице. Чем лучше кровоток и ход лимфы, тем свежее, вы будете выглядеть.

Меньше бывайте на солнце. Да, золотистый загар выглядит замечательно, но солнечные лучи провоцируют пигментацию и старение кожи. После тридцати важно защитить дерму от УФ-лучей, поэтому старайтесь реже бывать на солнце, а если без этого не обойтись, то пользуйтесь кремами или спреями с SPF не ниже 50. И не забывайте обновлять их каждые 2-3 часа даже зимой.

Увлажняйте кожу. Лицо, шея, зона декольте — после двадцати лет все эти участки требуют дополнительного ухода. Наносите на них увлажняющие сыворотки, а пару раз в неделю делайте маски с витамин С. Не забывайте про пилинги с кислотами, они отлично выравнивают тон кожи, избавляя от более темных участков и пигментации.

Принимайте биотин. БАДы с этим компонентом, по мнению многих экспертов, положительно влияют на пищеварение, а еще помогают волосам быть густыми и крепкими.

Отшелушивайте. Речь идет не только о коже лица, но и руках, ногах, локтях: именно эти участки сохнут первыми и выдают возраст. Пользуйтесь пилингами и скрабами, а затем наносите жирный питательный крем, чтобы кожа была сияющей и мягкой.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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