Быстрая помолвка и беременность: Курбан Омаров шокирует новостями после развода с Ксенией Бородиной

Курбан Омаров, бывший супруг звезды реалити-шоу "Дом-2" Ксении Бородиной, после их развода в августе 2021 года вскоре представил общественности свою новую возлюбленную Валерию.
В феврале он сделал ей предложение, на что получил согласие. Недавно на его личной странице в блоге появилось фото Валерии с округлившимся животом, что Омаров подкрепил намеком на ее беременность.
Это вызвало волну поздравлений от подписчиков, хотя некоторые сомневаются в правдивости этой информации.
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