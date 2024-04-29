Быстрая помолвка и беременность: Курбан Омаров шокирует новостями после развода с Ксенией Бородиной

Курбан Омаров готовится стать отцом: бывший муж Бородиной анонсировал беременность

0:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Курбан Омаров, бывший супруг звезды реалити-шоу "Дом-2" Ксении Бородиной, после их развода в августе 2021 года вскоре представил общественности свою новую возлюбленную Валерию.

Фото: Openverse by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

В феврале он сделал ей предложение, на что получил согласие. Недавно на его личной странице в блоге появилось фото Валерии с округлившимся животом, что Омаров подкрепил намеком на ее беременность.

Это вызвало волну поздравлений от подписчиков, хотя некоторые сомневаются в правдивости этой информации.