Быстрая помолвка и беременность: Курбан Омаров шокирует новостями после развода с Ксенией Бородиной

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Курбан Омаров готовится стать отцом: бывший муж Бородиной анонсировал беременность

0:35
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Курбан Омаров, бывший супруг звезды реалити-шоу "Дом-2" Ксении Бородиной, после их развода в августе 2021 года вскоре представил общественности свою новую возлюбленную Валерию.

Курбан Омаров готовится стать отцом: бывший муж Бородиной анонсировал беременность
Фото: Openverse by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

В феврале он сделал ей предложение, на что получил согласие. Недавно на его личной странице в блоге появилось фото Валерии с округлившимся животом, что Омаров подкрепил намеком на ее беременность.

Это вызвало волну поздравлений от подписчиков, хотя некоторые сомневаются в правдивости этой информации.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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