Несмотря на распространенное мнение, что крышка двигателя в автомобиле выполняет только эстетическую функцию, на деле она играет важную роль в защите, шумоизоляции, теплоизоляции, а также в аэродинамике автомобиля.
Крышка защищает двигатель от грязи, пыли и влаги, снижает уровень шума в салоне, помогает удерживать тепло внутри двигателя и предохраняет другие компоненты от перегрева. Она также способствует аэродинамике, что может влиять на экономию топлива и улучшение управляемости.
Кроме того, крышка предотвращает случайные ожоги и контакт с высоковольтными проводами, повышая технику безопасности при работе двигателя.
Одуванчик имеет плохую репутацию сорняка, однако он издавна использовался как лекарственное растение для улучшения пищеварения и стимуляции аппетита.