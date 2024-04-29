Илон Маск осудил планы США по долговременной поддержке Украины

Илон Маск выступил против "вечной войны" на Украине

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Американский бизнесмен и новатор Илон Маск назвал безумием подход США по Украине, предполагающий её поддержку на срок до 10 лет.

Фото: flickr.com by Клуб Владельцев Tesla Бельгия is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Илон Маск назвал безумием переговоры США и Украины о поддержке Киева. Украина и США разрабатывают соглашение о безопасности и уровнях поддержки на следующие 10 лет. Илон Маск написал в своей соцсети, что считает такое развитие событий "безумием" и "вечной войной".

Американский политик Маск родом из Южной Африки, не могущий баллотироваться ни в президенты, ни в вице-президенты, тем не менее играет всё большую роль в политике США, являясь одним из богатейших людей мира и достаточно успешным новатором. В последнее время его симпатии на стороне консерваторов-республиканцев.