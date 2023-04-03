Акции Capcom достигают исторического максимума

1:44 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Capcom, известный японский разработчик видеоигр, достиг новой вехи, когда цена ее акций на Токийской фондовой бирже достигла исторического максимума. Цена акций достигла пика в 4865 йен (36,42 доллара США). Этот последний всплеск свидетельствует о продолжающемся росте и успехе компании, что далеко от того, где компания находилась 10 лет назад, когда цена акций составляла всего около 390 иен (2,92 доллара США).

Успех компании можно объяснить массовым триумфом ремейка Resident Evil 4, разошедшегося тиражом более трех миллионов копий за первые два дня после релиза. Это достижение последовало за заявлением Capcom в январе о том, что компания намерена продать больше игр за финансовый год, чем когда-либо прежде.

Capcom поставила цель продать 40 миллионов игровых единиц к концу финансового года, закончившегося 31 марта, и ожидалось, что выпуск ремейка Resident Evil 4 24 марта станет последним толчком к достижению этой цели. Хотя общий объем продаж игр компании за финансовый год еще не опубликован, растущая цена акций означает, что у Capcom все прекрасно.

Ремейк Resident Evil 4 должен получить бесплатный загружаемый контент (DLC) в апреле. DLC добавит новый игровой режим под названием «Наемники», в котором перед игроками будет поставлена задача победить как можно больше врагов за ограниченное время.

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