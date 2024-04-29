Пирог с мясом — это классическое блюдо, которое отлично подойдет как для повседневного обеда, так и для праздничного стола.
Ингредиенты.
— 500 г фарша (говяжьего или свиного)
— 1 крупная луковица
— 2 зубчика чеснока
— 3 яйца
— 200 г теста для пирога (готового или своего приготовления)
— соль, перец и пряности по вкусу
— растительное масло для жарки
Приготовление.
1. Начнем с подготовки начинки. Лук очистите и мелко нарежьте, чеснок пропустите через пресс. На сковороде разогрейте немного масла и обжарьте лук с чесноком до золотистости.
2. Добавьте к луку фарш и жарьте его до готовности, постоянно помешивая. Далее приправьте фарш солью, перцем и любыми другими пряностями по вашему вкусу.
3. В отдельной миске взбейте яйца в пену. Постепенно добавляйте их к фаршу, постоянно помешивая, чтобы начинка стала более воздушной и сочной.
4. Разогрейте печь до 180 градусов. Выложите тесто в форму для пирога, утрамбуйте его края и равномерно распределите начинку сверху.
5. Выпекайте пирог в духовке примерно 40-45 минут, пока он не станет золотистым и хрустящим.
6. Готовый пирог дайте немного остыть, после чего нарежьте его на порции и подавайте к столу.
Приятного аппетита!
Одуванчик имеет плохую репутацию сорняка, однако он издавна использовался как лекарственное растение для улучшения пищеварения и стимуляции аппетита.