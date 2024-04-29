Вкус мяса в каждом кусочке: лучший рецепт мясного пирога

Рецепт пирога с мясом

1:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Пирог с мясом — это классическое блюдо, которое отлично подойдет как для повседневного обеда, так и для праздничного стола.

Фото: commons.wikimedia. org by Biezl is licensed under public domain

Ингредиенты.

— 500 г фарша (говяжьего или свиного)

— 1 крупная луковица

— 2 зубчика чеснока

— 3 яйца

— 200 г теста для пирога (готового или своего приготовления)

— соль, перец и пряности по вкусу

— растительное масло для жарки

Приготовление.

1. Начнем с подготовки начинки. Лук очистите и мелко нарежьте, чеснок пропустите через пресс. На сковороде разогрейте немного масла и обжарьте лук с чесноком до золотистости.

2. Добавьте к луку фарш и жарьте его до готовности, постоянно помешивая. Далее приправьте фарш солью, перцем и любыми другими пряностями по вашему вкусу.

3. В отдельной миске взбейте яйца в пену. Постепенно добавляйте их к фаршу, постоянно помешивая, чтобы начинка стала более воздушной и сочной.

4. Разогрейте печь до 180 градусов. Выложите тесто в форму для пирога, утрамбуйте его края и равномерно распределите начинку сверху.

5. Выпекайте пирог в духовке примерно 40-45 минут, пока он не станет золотистым и хрустящим.

6. Готовый пирог дайте немного остыть, после чего нарежьте его на порции и подавайте к столу.

Приятного аппетита!