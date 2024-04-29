В министерстве здравоохранения Карачаево-Черкессии рассказали о состоянии пострадавших в боестолкновении правоохранителей. Оно оценивается как тяжёлое, но угрозы жизни нет.
"Состояние госпитализированных сотрудников правоохранительных органов врачи оценивают как стабильное тяжелое. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь".
Террористы напали на группу полицейских 29 апреля. В результате нападения двое полицейских были убиты, четверо ранены. Со стороны террористов погибли пятеро.
Террористическая опасность на Кавказе несколько возросла в связи с активнй работой на этом направлении вражеских спецслужб с Украины и из стран Запада.
Одуванчик имеет плохую репутацию сорняка, однако он издавна использовался как лекарственное растение для улучшения пищеварения и стимуляции аппетита.