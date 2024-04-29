Пострадавшие при нападении террористов полицейские находятся в стабильном состоянии

Жизни силовиков, пострадавших от рук террористов, ничто не угрожает

0:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В министерстве здравоохранения Карачаево-Черкессии рассказали о состоянии пострадавших в боестолкновении правоохранителей. Оно оценивается как тяжёлое, но угрозы жизни нет.

Фото: ncbi.nlm.nih.gov by Martin Svozílek is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Состояние госпитализированных сотрудников правоохранительных органов врачи оценивают как стабильное тяжелое. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь".

Террористы напали на группу полицейских 29 апреля. В результате нападения двое полицейских были убиты, четверо ранены. Со стороны террористов погибли пятеро.

Террористическая опасность на Кавказе несколько возросла в связи с активнй работой на этом направлении вражеских спецслужб с Украины и из стран Запада.