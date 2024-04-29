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Пострадавшие при нападении террористов полицейские находятся в стабильном состоянии

Жизни силовиков, пострадавших от рук террористов, ничто не угрожает

0:47
Происшествия

В министерстве здравоохранения Карачаево-Черкессии рассказали о состоянии пострадавших в боестолкновении правоохранителей. Оно оценивается как тяжёлое, но угрозы жизни нет. 

Жизни силовиков, пострадавших от рук террористов, ничто не угрожает
Фото: ncbi.nlm.nih.gov by Martin Svozílek is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Состояние госпитализированных сотрудников правоохранительных органов врачи оценивают как стабильное тяжелое. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь".

Террористы напали на группу полицейских 29 апреля. В результате нападения двое полицейских были убиты, четверо ранены. Со стороны террористов погибли пятеро. 

Террористическая опасность на Кавказе несколько возросла в связи с активнй работой на этом направлении вражеских спецслужб с Украины и из стран Запада. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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