Продажи ремейка Resident Evil 4 превысили 4 миллиона копий

0:30 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Resident Evil 4, долгожданный ремейк Capcom, достиг впечатляющего рубежа, превысив 4 миллиона проданных копий по всему миру. Всего за два дня после выхода 24 марта хоррор был продан тиражом 3 миллиона копий, а еще через неделю было продано еще миллион копий.

Resident Evil 4 вышла в продажу 24 марта для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 и ПК.

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