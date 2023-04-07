Resident Evil 4 Remake: Вышел трейлер бесплатного DLC

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Capcom, известный разработчик игр, недавно представил трейлер своего последнего бесплатного дополнения — The Mercenaries. Это захватывающее расширение теперь доступно на консолях и ПК и обещает динамичный игровой процесс, который станет проверкой ваших навыков.

В трейлере показано, что суть DLC — расправляться с полчищами врагов за определенное время и набрать как можно больше очков. За убийство врага в рукопашном бою, выстрелом в голову или победу над более сильным врагом игрок получает дополнительное время.

Ремейк Resident Evil 4 вышел 24 марта на PC, PlayStation и Xbox Series.

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Resident Evil 4 - The Mercenaries Launch Trailer | PS5 & PS4 Games