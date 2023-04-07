Resident Evil 4 Remake: Вышел трейлер бесплатного DLC

Capcom, известный разработчик игр, недавно представил трейлер своего последнего бесплатного дополнения — The Mercenaries. Это захватывающее расширение теперь доступно на консолях и ПК и обещает динамичный игровой процесс, который станет проверкой ваших навыков.
В трейлере показано, что суть DLC — расправляться с полчищами врагов за определенное время и набрать как можно больше очков. За убийство врага в рукопашном бою, выстрелом в голову или победу над более сильным врагом игрок получает дополнительное время.
Ремейк Resident Evil 4 вышел 24 марта на PC, PlayStation и Xbox Series.
Читайте также:
Опубликован трейлер четвёртого сезона Overwatch 2
Cyberpunk 2077: Актриса, которая озвучивала Ви подтвердила, что в DLC не будет русской озвучки
Rockstar исправила ошибку в Windows из-за которой не запускалась Red Dead Redemption 2
The Last of Us Part 1 получает всё больше положительных отзывов
Технический директор Atomic Heart рассказал о том, как игра добилась хорошей оптимизации
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Появилось видео с ведением огня украинскими диверсантами в Брянской области.