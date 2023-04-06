Cyberpunk 2077: Актриса, которая озвучивала Ви подтвердила, что в DLC не будет русской озвучки

1:30 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

CD Projekt Red подтвердили, что русская озвучка для долгожданного DLC Phantom Liberty в Cyberpunk 2077 была отменена. Эта новость впервые была опубликована почти год назад в официальном Telegram-канале CDPR, и, несмотря на различные слухи, в том числе предположения Егора Васильева, озвучившего мужскую версию Ви в Cyberpunk 2077, никаких контактов с актером озвучивания по поводу озвучки не было.

Во время последнего эпизода шоу "Лавовая лампа" актриса женской версии Ви заявила, что с ней никто не пытался связаться по поводу озвучивания персонажа. Phantom Liberty будет очень объемным DLC и учитывая, что его планируют выпустить уже в этом году, работы по локализации уже бы проводились.

Несмотря на разочаровывающие новости о том, что CDPR отменяет русскую озвучку, для русскоязычных фанатов есть хорошие новости. По информации Zoneofgames, за локализацию Phantom Liberty на русский язык скорее всего возьмется одна из студий любительсих переводов. Хотя поклонникам, возможно, придется долго ждать, поскольку студия, которая возьмет на себя локализацию, вероятно, будет усердно работать над обеспечением качества, ожидается, что в проекте будет задействован оригинальный актерский состав, что придаст локализации аутентичность.

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Юлия Горохова — вся правда о русской озвучке // Лава Лампа