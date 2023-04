The Last of Us Part 1 получает всё больше положительных отзывов

1:27 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

The Last of Us Part I, долгожданная игра от создателей серии Naughty Dog и Iron Galaxy, столкнулась с проблемами в версии для ПК. Однако последние события показывают, что усилия разработчиков начинают приносить положительные результаты. Сейчас игра получает положительные отзывы в Steam с общим рейтингом 46%.

После первого выпуска The Last of Us Part I получила преимущественно негативные отзывы в Steam. Она официально стала игрой с самым низким рейтингом в каталоге Naughty Dog. Однако, игра медленно, но неуклонно восстанавливает свои позиции. Steam-версия The Last of Us Part I в настоящее время имеет смешанные отзывы с рейтингом 46% положительных отзывов. Разработчики еще не смогли добиться рейтинга хотя бы 50% для своей последней игры. Однако очевидно, что прогресс идет в правильном направлении.

Naughty Dog уже выпустила три обновления для игры, а на горизонте — крупный патч. Разработчики постоянно работают над улучшением взаимодействия с сообществом и стремятся предоставить более качественную игру более широкой аудитории.

Хотя игра еще не получила "очень положительных" отзывов в Steam, нет никаких сомнений в том, что у разработчиков есть возможность улучшить свое положение и в будущем предложить отполированную игру.

Читайте также:

Технический директор Atomic Heart рассказал о том, как игра добилась хорошей оптимизации

Новое обновление в PUBG

Для Atomic Heart вышел патч 1.4.0.0

Стало известно точное время выхода Diablo 4

Digital Foundry остались довольны последним обновлением для The Witcher 3: Wild Hunt

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

The Last of Us Part I - Launch Trailer | PC Games