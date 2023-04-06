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Технический директор Atomic Heart рассказал о том, как игра добилась хорошей оптимизации

2:33
Видеоигры

Atomic Heart, динамичный шутер, разработанный Mundfish, покорил геймеров по всему миру. Как одна из немногих высокобюджетных игр за последнее время, выпущенная без существенных технических проблем, Atomic Heart выделяется своей замечательной оптимизацией для ПК, обеспечивая отличную производительность даже на слабых конфигурациях. Итак, в чем же секрет исключительной оптимизации этой современной игры? Ответ на этот вопрос дал технический директор Mundfish Андрей Дьяков.

Технический директор Atomic Heart рассказал о том, как игра добилась хорошей оптимизации

"Все решила оптимизация под прошлое поколение консолей. Мы долгое время пытались найти партнера на оптимизацию игры, чтобы снизить риски и ускорить разработку. Однако, после долгих месяцев общения с другими компаниями, которые после изучения проекта одна за другой отказывались от оптимизации игры на прошлое поколение или называли нереалистичные сроки, нами было принято волевое решение вести оптимизацию полностью на нашей стороне. Поскольку время, потраченное на поиски партнеров, в итоге оказалось упущенным, нам пришлось немало попотеть. Бутылочное горлышко за бутылочным горлышком — мы решали проблему за проблемой. Для этого нам пришлось сильно переработать движок и вынести из GameThread максимально все в другие потоки, чтобы заставить процессоры консолей использоваться игрой на максимум". — говорит Дьяков

В недавнем интервью Андрей Дьяков раскрыл ключ к выдающейся оптимизации Atomic Heart. Получается, что отличную производительность игры на ПК и других платформах можно отнести к консолям предыдущего поколения. Как признается технический директор, в отличие от других современных проектов, Atomic Heart разрабатывался с упором на возможности консолей PlayStation 4 и Xbox One. Сообщается, что изначально Mundfish намеревалась передать разработку консольной версии Atomic Heart предыдущего поколения другой студии.

Однако после долгих поисков и безуспешных переговоров Mundfish решила полностью взять проект под свой контроль. Техническому отделу студии пришлось приложить значительные усилия для адаптации экшена под устаревшее железо, но в итоге это положительно сказалось на производительности проекта на всех платформах. Atomic Heart одинаково хорошо выглядит и работает как на ПК, так и на консолях.

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Atomic Heart - Обзорный трейлер игры
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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