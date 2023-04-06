Rockstar исправила ошибку в Windows из-за которой не запускалась Red Dead Redemption 2

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Rockstar Games решила проблему, с которой столкнулись геймеры Windows 11, которые не могли играть в Red Dead Redemption 2 после обновления операционной системы Microsoft. Эта проблема затронула геймеров, использующих Windows 11 21H2 (не последнюю версию ОС, так как 22H2 была выпущена позже), и ошибка присутствовала в патче KB5023774.

Rockstar объявила об обновлении своего игрового лаунчера для повышения стабильности. Хотя Rockstar прямо не упоминает исправление для Windows 11, Microsoft обновила свой документ поддержки для KB5023774, заявив, что проблема решена.

"Эта проблема была решена в обновлении от Rockstar Games для Red Dead Redemption 2. После обновления до последней версии игры вы сможете ее запустить". — заявила Microsoft

Исправление, предоставленное Rockstar Games для Red Dead Redemption 2, является значительным облегчением для геймеров, использующих Windows 11. Теперь, когда проблема решена, геймеры Windows 11 могут снова наслаждаться популярной игрой без каких-либо препятствий.

Windows 11, новейшая операционная система от Microsoft, получила широкое распространение среди геймеров благодаря повышенной производительности и возможностям. Однако после обновления до Windows 11 21H2 геймеры столкнулись с проблемой в Red Dead Redemption 2, очень популярной игре, разработанной Rockstar Games.

Проблема была обнаружена в патче KB5023774, из-за которого в Red Dead Redemption 2 нельзя было играть для игроков с Windows 11. Эта проблема коснулась многих геймеров, которые с нетерпением ждали выхода игры на новой операционной системе.

Когда проблема привлекла внимание игрового сообщества, Rockstar Games незамедлительно приняла меры для ее решения. Они выпустили обновление для своего игрового лаунчера, направленное на повышение стабильности Red Dead Redemption 2 в Windows 11.

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