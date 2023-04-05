Стало известно точное время выхода Diablo 4

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Blizzard Entertainment официально объявила глобальную дату выхода Diablo 4, и фанаты со всего мира готовятся штурмовать Санктуарий в погоне за Лилит. На карту поставлена судьба человечества, и ставки не могут быть выше.

Игроки, оформившие предзаказ издания Diablo IV Deluxe или Ultimate, получат особый подарок. Им будет предоставлен ранний доступ к игре 2 июня в 14:00 по московскому времени, за четыре дня до официального запуска. Это отличная возможность для преданных фанатов начать свои приключения в Санктуарии пораньше.

Для всех остальных глобальная дата релиза — 6 июня в 14:00 по московскому времени. Убедитесь, что вы готовы отправиться в захватывающее путешествие по темному и опасному миру, полному демонов и других сверхъестественных существ.

Diablo 4 обещает стать самой захватывающей частью этой культовой франшизы. Благодаря передовой графике, увлекательной сюжетной линии и множеству захватывающих новых функций неудивительно, что поклонники со всего мира с нетерпением ждут ее выхода.

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Diablo 4 | ТРЕЙЛЕР (на русском; субтитры)